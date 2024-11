Ein Freund von Liam Payne steht im Fokus der Ermittlungen

Liam Payne (✝31), der ehemalige Sänger der Band One Direction, starb am 16. Oktober 2024 in Buenos Aires, Argentinien, nachdem er vom Balkon seines Hotelzimmers gefallen war. Die Ermittlungen zu dem mysteriösen Fall laufen nach wie vor auf Hochtouren: Die argentinische Polizei hat aktuell einen angeblichen Freund von Liam sowie zwei Hotelmitarbeiter im Visier. Diese sollen laut Page Six in den Tagen vor seinem Tod in Kontakt mit dem Musiker gestanden und ihm möglicherweise Drogen verkauft haben.

Die polizeilichen Durchsuchungen konzentrierten sich bisher auf die jeweiligen Wohnsitze der Verdächtigen, die Schließfächer der Mitarbeiter und das Videomaterial der Überwachungskameras im Hotel. Wie Page Six berichtet, wurde im Hotelzimmer des Verstorbenen eine Vielzahl von Drogen gefunden sowie eine leere Seifenverpackung, die möglicherweise zur unauffälligen Übergabe illegaler Substanzen genutzt wurde. Eine toxikologische Untersuchung des Leichnams hatte bereits ergeben, dass der Sänger zum Todeszeitpunkt unter Einfluss mehrerer Drogen stand, darunter Kokain, Crack und Benzodiazepine.

Liam, ursprünglich bekannt geworden durch seine Teilnahme an der Castingshow The X Factor, hat weltweit Millionen von Fans mit seiner Musik begeistert. Nach seiner Karriere mit One Direction begann er eine Solokarriere und engagierte sich zudem in der Schauspielerei. Privat hatte Liam immer wieder mit psychischen Problemen zu kämpfen und sprach offen über seine Probleme mit Alkohol und Drogen. Die Beisetzung des Briten soll laut der argentinischen Zeitung La Nacion in Kürze in seiner Heimatstadt Wolverhampton in der St. Paul's Kathedrale stattfinden, wo Freunde und Familie Abschied von ihm nehmen werden.

Getty Images Liam Payne im Oktober 2018

Getty Images Liam Payne 2019 in London