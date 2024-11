Das Hotel, in dem Liam Payne starb, wurde erneut durchsucht

Die Umstände um Liam Paynes (✝31) Tod sind noch immer nicht vollständig geklärt. Der Sänger von One Direction starb am 16. Oktober in Buenos Aires nach dem Sturz von einem Balkon. Das Hotel, in dem sich der tragische Vorfall ereignete, wurde bereits vor wenigen Tagen durchsucht. Nun gab es im CasaSur erneut eine Razzia, wie ein Insider dem Us Weekly vor Ort berichtete. "Die von der Stadtpolizei durchgeführten und vom Staatsanwalt Andrés Madrea beantragten Operationen erfolgten im Rahmen eines Falles, der unter summarischer Geheimhaltung steht", erklärte eine Quelle dem Magazin.

Die drei Polizeibeamte verließen das Hotel wohl mit Rucksäcken und Umhängetaschen. Sie luden außerdem Gegenstände in den Kofferraum ihres Dienstfahrzeuges – um was es sich dabei genau handelt, ist unklar. Nähere Details sind ebenfalls nicht bekannt. Die erste Razzia fand am 23. Oktober statt. Dabei durchsuchte die Polizei die Anmeldebücher sowie die Computer des Hotels. Die Angestellten sollten den Beamten auch Aufnahmen der Sicherheitskameras zur Verfügung stellen. Auf den Videos, die in der Lobby aufgezeichnet wurden, soll angeblich zu sehen gewesen sein, dass Liam nur wenige Minuten vor seinem Tod in Ohnmacht gefallen war. Ähnliches schilderten auch Gäste des Hotels nach dem Unfall.

Kurz nach Liams Tod ergab eine vorläufige Autopsie, dass er vor seinem Ableben ein Gemisch aus mehreren Drogen zu sich genommen hatte. Der Drogen-Cocktail bestand aus Methamphetamin, Ketamin und MDMA – bekannt als "Pinkes Kokain". Zudem soll der Musiker Kokain, Benzodiazepin und Crack zu sich genommen haben, wie die toxikologischen Tests laut ABC News ergaben. Liams Leichnam war fast drei Wochen in Argentinien verblieben – am Sonntag wurde schließlich bekannt, dass er seine letzte Reise angetreten habe. Sein Vater brachte seinen verstorbenen Sohn zurück in seine Heimat Großbritannien, wo er nun beigesetzt werden soll.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sänger Liam Payne 2015 in London

Anzeige Anzeige

Getty Images Liam Payne bei der "All Of Those Voices"-Premiere

Anzeige Anzeige