Emotional: Harper Seven ehrt Mama Victoria Beckham mit Award

Bei den gestrigen Harper's Bazaar Awards wurden auch in diesem Jahr wieder allerlei Promis mit verschiedenen Preisen gekürt. Unter ihnen ist auch Victoria Beckham (50), die einen der Entrepreneur of the Year Awards bekommen hat – dieser wird an Unternehmerinnen für "Innovation und Engagement für die britische und globale Modeindustrie" übergeben. Um das Ganze zu einem richtig besonderen Moment zu machen, übergab keine Geringere als Tochter Harper Seven (13) den Award auf der großen Bühne und vor versammeltem Publikum an ihre Mama. Freudestrahlend nahm Victoria die Trophäe entgegen, wie Daily Mail berichtet. In ihrer Dankesrede konnte das ehemalige Spice Girl ihren Stolz nicht zurückhalten. Sie sagte: "Ich bin so stolz auf dich. Ich meine, es ist beängstigend, vor einem Raum voller Menschen auf die Bühne zu gehen, und du hast es mit solcher Gelassenheit und Eleganz getan."

Auch auf Instagram schwärmt die Frau von David Beckham (49) von ihrer Tochter und teilt eine Reihe Bilder der beiden. Darauf kann man die wunderbar passenden Outfits der beiden sehen. Victoria trug zur Verleihung einen cremeweißen Satinanzug, während Harper in einem hellblauen Kleid aus dem gleichen Stoff glänzte. Vic schreibt rührend dazu: "Danke an Harper Seven. Ich liebe dich so sehr! Danke für deine schönen Worte und dass du an so einem besonderen Abend bei mir warst!" Unter den Fotos sammeln sich schnell Kommentare an. Viele Fans loben Harper und gratulieren Victoria zu ihrem Award.

Victoria ist bereits seit den frühen 90ern im Showbusiness. Erst gehörte sie zu der gefeierten Girlband Spice Girls, dann startete sie als Designerin durch. Dank ihres Ruhms und der Berühmtheit ihres Mannes – der immerhin ein gefeierter Fußballprofi ist – hatten es auch ihre drei Söhne relativ leicht, in Hollywood Fuß zu fassen. Harper ist die Jüngste unter den Beckham-Sprösslingen und hat bisher jedoch nicht mal eigene Social-Media-Accounts. Ihre Eltern haben dennoch für den Teenager ausgesorgt: Wie The Sun berichtete, haben die Beckhams das Label H7B für ihre Tochter gegründet. Damit soll auch sie ihren Platz im Rampenlicht finden.

Anzeige Anzeige

Backgrid / ActionPress Romeo, Harper Seven und David Beckham, September 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Romeo, Cruz, Harper, David, Victoria und Brooklyn Beckham, 2023

Anzeige Anzeige