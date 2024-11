Evanthia Benetatou sieht sich bei Fame Fighting im Vorteil

Am 9. November ist es endlich so weit: Fame Fighting geht in die nächste Runde! Unter anderem werden Evanthia Benetatou (32) und Emmy Russ (25) in der Gewichtsklasse Minimumweight gegeneinander in den Ring steigen. In einer aktuellen Fragerunde auf Instagram wird die ehemalige Bachelor-Kandidatin gefragt, warum sie an dem Box-Event teilnimmt. Dabei verrät Eva, dass sie einen klaren Vorteil in ihrer Mutterrolle sieht. "Ich glaube, wenn einer der Kämpfer mehr Verantwortung hat, dann bin ich das als alleinerziehende Mama, die gerade ihr ganzes Leben umgekrempelt hat und ausgewandert ist", zeigt sie sich selbstbewusst.

In ihrer Instagram-Story geht die 32-Jährige noch näher ins Detail und gibt preis, wie sehr sie sich auf ihren Boxkampf freut. "Ich wollte das Projekt Fame Fighting voll und ganz durchziehen, weil ich endlich wieder etwas für mich machen wollte", macht das Reality-TV-Sternchen in dem Q&A deutlich und fügt hinzu: "Eine Herausforderung wie noch nie zuvor, mit vollem Fokus auf mein Mindset und meinen Körper."

Im vergangenen Jahr trafen Eva und Emmy bei Kampf der Realitystars aufeinander – und gerieten dort ziemlich aneinander. "Ich habe ihr eine Frage über ihren richtigen Namen gestellt und bin da schon ins Fettnäpfchen getreten. Sie hat dann versucht, mit mir einen Streit zu beginnen oder mich anzufeinden, obwohl ich überhaupt nichts gemacht habe", erinnert sich die Mutter eines Sohnes im Interview mit Bild an ihre Begegnung mit Emmy zurück.

Anzeige Anzeige

RTL Emmy Russ, Kandidatin bei "Are You The One - Reality Stars in Love" 2024

Anzeige Anzeige

Hauter, Katrin / ActionPress Eva Benetatou, Mai 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige