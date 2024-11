Mariah Carey beschenkt ihre Wachsfigur mit echten Diamanten

Mariah Carey (55) hat am Sonntag, dem 3. November, ihre neue Wachsfigur im Madame Tussauds in New York enthüllt. Die Nachbildung trägt ein elegantes rotes Paillettenkleid, das identisch ist mit dem, das die 55-Jährige in ihrem Weihnachtsspecial "Mariah Carey's Magical Christmas" aus dem Jahr 2020 anhatte. Doch nicht nur das Kleid lässt die Figur authentisch wirken: Mariah hat ihrem Ebenbild auch Schmuck aus ihrer persönlichen Sammlung geschenkt, wie Us Weekly berichtete. Eine blendende Diamant-Rubin-Halskette, passende Ohrringe und ein Schmetterlingsring aus ihrem eigenen Besitz zieren die Wachskopie des Gesangstalents.

2016 trug die Musikerin die besagte Diamanthalskette, als sie im Empire State Building die Weihnachtsbeleuchtung einschaltete – eine Aufgabe, die Mariah seitdem jedes Jahr übernimmt. Die Vorliebe für die Edelsteine zieht sich bereits seit vielen Jahren durch ihr Leben. In einem früheren Interview mit der Vogue enthüllte die US-Amerikanerin den Grund dafür und verriet, dass Marilyn Monroe (✝36) ihr großes Idol sei: "Ich liebe ihren Glanz. Diese spezielle Ära hat etwas Magisches an sich."

Ihre Nachbildung präsentierte Mariah gemeinsam mit ihren Zwillingen Monroe (13) und Moroccan (13) im Wachsfigurenkabinett. Letzterer machte seine Begeisterung über die Abbildung seiner Mama in einem Instagram-Video deutlich, in dem er verblüfft behauptete: "Wow! Es ist, als würde ich dich durch einen Spiegel sehen!" Dem stimmten auch zahlreiche Fans in der Kommentarspalte des Social-Media-Beitrags zu – so lautete es zum Beispiel: "Die Wachsfigur sieht mehr nach Mariah aus als Mariah selbst!"

Key Lime Photography/Madame Tussauds USA/Mega Mariah Careys Wachsfigur und Mariah Carey

Instagram / mariahcarey Mariah Carey mit ihren Zwillingen Monroe und Moroccan

