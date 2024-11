Wachsfigur enthüllt: Hier sehen Mariah Careys Fans doppelt

Mariah Carey (55), die selbst ernannte "Queen Of Christmas", hat ihre Fans kürzlich mit einem neuen Highlight überrascht. Am Sonntag enthüllte die Sängerin während eines glanzvollen Events im Madame Tussauds New York ihre beeindruckend lebensechte Wachsfigur. Gemeinsam mit ihren 13-jährigen Zwillingen Monroe und Moroccan, die sie mit ihrem Ex-Mann Nick Cannon (44) hat, posierte die "All I Want For Christmas"-Interpretin stolz neben ihrer neuen "Doppelgängerin". Mariah selbst bezeichnete die Wachsfigur humorvoll als ihre neue beste Freundin und kommentierte auf Instagram: "Ich habe endlich jemanden gefunden, der mir dieses Jahr bei der Geschenklieferung helfen kann!"

Die Wachsfigur von Mariah Carey, die in einem roten Paillettenkleid erstrahlt, wurde dem Auftritt der Sängerin aus ihrem Apple TV+ Weihnachts-Special von 2020 nachempfunden. Besonders bemerkenswert: Wie die Daily Mail berichtet, spendete Mariah ihren eigenen Schmuck, darunter eine rote Rubin-Halskette, passende Ohrringe und Ringe, um die Detailtreue der Wachsfigur zu unterstreichen. Um den weihnachtlichen Look abzurunden, ist die Figur umgeben von einer großen Weihnachtskranz-Kulisse mit leuchtenden Lichtern. Die Fans sind begeistert und kommentieren zahlreich im Netz.

Mariah Carey ist seit Jahrzehnten im Musikgeschäft präsent und hat mit über 220 Millionen verkauften Tonträgern eine bemerkenswerte Karriere vorzuweisen. Ihre Musik begleitet seit Jahren die Weihnachtszeit vieler Menschen weltweit – und ihr Song "All I Want For Christmas Is You" ist ein fester Bestandteil jeder festlichen Playlist. Die enge Verbindung zu Weihnachten wird nun durch die gelungene Wachsfigur deutlich, die im "Seasons of New York City"-Bereich des Museums zu sehen ist. Abseits des Rampenlichts ist Mariah als fürsorgliche Mutter bekannt, die viel Zeit mit ihren Kindern verbringt.

Instagram / nickcannon Moroccan Cannon, Nick Cannon und Monroe Cannon im Mai 2024

Getty Images Mariah Carey mit ihren Zwillingen Moroccan und Monroe

