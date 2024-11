Sabrina Carpenters Fans rätseln über Shawn-Anspielungen

Sabrina Carpenter (25) sorgt mit ihren neuen Songs für Aufsehen, denn viele Fans sind überzeugt, dass sie in ihren Texten auf ihre frühere Beziehung zu Sänger Shawn Mendes (26) anspielt. Besonders auf ihrem Album "Short n' Sweet" sollen die versteckten Anspielungen zu finden sein, wie ihre Bewunderer auf X argumentieren. In Liedern wie "Taste" und "Coincidence" scheint die Sängerin kryptische Nachrichten über Shawn und seine frühere Partnerschaft mit Camila Cabello (27) zu senden. Gerüchten zufolge soll Sabrina im Jahr 2023 mit Shawn zusammen gewesen sein – doch er bestritt die Beziehung einige Monate später.

In den Songs beschreibt Sabrina bestimmte Situationen – diese lassen die Fans darüber spekulieren, ob sie mitten in Shawns komplizierter Beziehung zu Camila steckte. So finden sich in "Taste" Zeilen wie "Du wirst mich schmecken, wenn er dich küsst". Im Song "Coincidence" sagt sie: "Palm Springs sieht nett aus, aber wer ist an deiner Seite?" Sie macht damit eine Anspielung auf das Gerücht, dass ihr Ex-Partner und Camila sich während Coachella wieder nähergekommen sein sollen. Die Sängerin nennt jedoch weder Shawn noch Camila direkt in ihren Texten.

Shawn hat kürzlich bei einem Konzert in Colorado über seine Sexualität gesprochen. Der Sänger, der sich auf die Veröffentlichung seines selbstbetitelten Albums vorbereitet, hat bekannt gegeben, dass er die jahrzehntelangen Spekulationen über sein Sexualleben als aufdringlich und komplex betrachtet. In einer bewegenden Ansprache an seine Fans erklärte der 26-Jährige, dass er immer noch dabei sei, sich selbst zu entdecken und dass er es als mutig empfindet, sich der eigenen Verletzlichkeit zu stellen. Dies spiegelt sich auch in seiner Musik wider, die oft persönliche Erfahrungen und innere Kämpfe thematisiert.

Getty Images Shawn Mendes und Camila Cabello bei den American Music Awards 2019

affinitypicture / BACKGRID Sabrina Carpenter und Shawn Mendes verlassen ein Event in Beverly Hills

