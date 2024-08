Diese Bedeutung haben die Namen von Nelly und Ashantis Baby

Ashanti (43) und Nelly (49) wurden im Juli Eltern eines kleinen Jungen. Dieser trägt den klangvollen Namen Kareem Kenkaide Hayes. Was dieser bedeutet, enthüllt die Sängerin jetzt in einem Interview mit ET und verrät: "Sein Papa hat ihm den Namen mit sehr viel Stolz gegeben. Kenkaide ist der Name meines Vaters. [...] Der zweite Vorname des Babys, Kareem, ist arabischen Ursprungs und heißt übersetzt so viel wie 'großzügig, freundlich und würdevoll.'"

Die freudigen Babynews bestätigte Ashanti ganz nebenbei auf Instagram. Auf der Onlineplattform teilte die frischgebackene Mama einen Schnappschuss, auf dem sie ihren After-Baby-Body präsentierte und schrieb: "Ich habe schon lange darauf gewartet, Mutter zu werden, aber nichts konnte mich auf alles vorbereiten, was die Mutterschaft mit sich bringt. So sieht das Wochenbett aus." Ferner betonte sie zudem: "Ich bin so stolz auf meinen Körper, dass er mir mein Baby geschenkt hat."

Dass Ashanti sich wünscht, Mutter zu werden und zu heiraten, plauderte die 43-Jährige schon vor ein paar Jahren gegenüber People aus. Zu besagtem Zeitpunkt war die "Foolish"-Interpretin noch Single und voll und ganz mit ihrer musikalischen Karriere beschäftigt. Wenige Monate später kam dann die große Überraschung: Sie und Nelly feierten im Herbst 2023 ein großes Liebes-Comeback. Beide waren bereits Jahre zuvor zwischen 2003 und 2014 in einer Beziehung.

