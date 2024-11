Bleibt Eva Benetatou nach Fame Fighting in Deutschland?

Vor wenigen Monaten ist Evanthia Benetatou (32) mit ihrem Sohn George nach Dubai ausgewandert. Für ihren Kampf bei Fame Fighting ist sie allerdings vor wenigen Tagen zurück nach Deutschland gereist – denn sie muss ihrer Gegnerin Emmy Russ (25) ja von Angesicht zu Angesicht im Ring gegenüberstehen. Allerdings scheint das deutsche Heimatland dem Reality-TV-Star nicht mehr viel bieten zu können, wie sie in ihrer Story auf Instagram verrät. In einer Fragerunde wollte ein User nämlich wissen, ob sie wieder nach Dubai zurückkehren möchte. Eva antwortet darauf: "Na klar. George redet jeden Tag davon und ich vermisse es auch enorm."

Als Eva Deutschland den Rücken zukehrte, nannte sie ihren internationalen Umzug einen "neuen Lebensabschnitt". Auf ihrem Social-Media-Kanal erklärte sie ebenfalls, dass sie schon zehn Jahre zuvor in Dubai einen Neuanfang gefunden hatte. Damals hatte sie dort für eine Fluggesellschaft gearbeitet. "Ich lebte drei Jahre dort und lernte den Ort lieben. Die Sehnsucht nach Abu Dhabi blieb immer. Nach sieben Jahren ist es nun an der Zeit, diesen Traum zu verwirklichen und zurück in die Emirate zu ziehen", erzählte sie im Sommer dieses Jahres.

Das Match gegen Emmy steht in wenigen Tagen an. Bei der vorangegangenen Pressekonferenz sorgte Eva allerdings schon für mächtig Aufsehen: Sie hatte waschechte Leibwächter dabei, die ihr bei der Konferenz zur Seite standen. "Aus Schutz vor zwei, drei anderen Kämpfern" engagierte Evas Partner Dennis ihre beiden Trainer, Oliver Sanne (38) und Jil Rock. "Man weiß nie, was vor Ort passiert", hatte Eva damals nur kryptisch im Interview mit Bild dazu gemeint.

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou mit ihrem Sohn George

RTL Oliver Sanne und Jil Rock bei "Das Sommerhaus der Stars", 2024

