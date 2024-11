Dieser "Das große Promi-Büßen"-Star muss als Erstes büßen

Das große Promi-Büßen geht in eine dritte Runde – und Moderatorin Olivia Jones (54) zeigt schon in Folge eins keine Gnade mit den Promis. In der ersten Runde der Schande bittet die Dragqueen Vanessa Mariposa (31) zur Beichte, wie eine Pressemitteilung von ProSieben offenbart. Die Influencerin scheint mit einer Menge Respekt an die Sache ranzugehen. Vorsichtig erklärt sie Olivia: "Ich habe für eine Creme geworben, die gar keine Creme war, sondern Gleitgel. [...] Das Ganze war ein Prank und dafür möchte ich gerne büßen." Vanessa klärte ihre Fans erst nicht auf und offenbarte auch die Inhaltsstoffe nicht. Grob fahrlässig, findet Olivia: "Deine Fans, die dich toll finden, schmieren sich das auf deinen Rat hin ins Gesicht. [...] Bist du dir deiner Verantwortung überhaupt bewusst?"

Der Prank wurde 2021 von YouTuber Marvin Wildhage (28) initiiert. Der ließ gleich mehrere Influencer die Fake-Creme bewerben. Als der Streich aufflog, hagelte es Kritik. Vanessa entschuldigte sich und entschied damals, die Gage, die sie bekam, zu spenden. Als Konsequenz setzte die 31-Jährige zusätzlich ihre Managerin vor die Tür. Gegenüber Promiflash erklärte sie, dass diese ihr den Deal beschafft hatte und Vanessa ihr blind vertraut habe. Beim Promi-Büßen erklärt die ehemalige Das Sommerhaus der Stars -Kandidatin, warum sie die falsche Kooperation damals annahm, ohne zu hinterfragen: "Ich war zu dem Zeitpunkt echt in Geldnot und habe auch nur das leicht verdiente Geld gesehen."

Vanessa bildet aber nur den Auftakt des Promi-Büßens, denn alleine ist sie nicht. Nach ihr werden sich noch neun weitere Promis ihren Fehltritten stellen. Unter anderem sind die Realitystars Sam Dylan (33), Elsa Latifaj sowie das kontroverse Vater-Sohn-Duo Thorsten (56) und Nico Legat (26) dabei. Ihnen schließen sich Christina Dimitriou (32), Jörg Hansen, Bobby Chamberz, Bea Fiedler (67) und Anita Latifi (28) an. Gespannt sind sie sicher allesamt – Thorsten scheint sich aber mehr Sorgen um seinen Spross als um die Beichte zu machen. "Für mich wäre es der Camp-Horror, wenn mein Fleisch und Blut, mein Sohn, denkt, er wäre in einer Datingshow", meint er vor dem Einzug zu dem Sender.

"Das große Promi-Büßen" immer donnerstags auf ProSieben und Joyn.

Instagram / vanessa_mariposa Vanessa Mariposa, Influencerin

Adolph,Christopher / ActionPress Thorsten Legat und sein Sohn Nico, 2019

