Sam Dylan verrät: Darauf dürfen sich Promi-Büßen-Fans freuen

Am 7. November geht es los: Das große Promi-Büßen startet in eine dritte Runde – und wie Promiflash im Interview mit Sam Dylan (33) erfahren hat, können sich die Fans auf Neuerung freuen. "Es wird ein komplett neues Promi-Büßen", erklärt der Realitystar. Zwar befinden sich die Promis nach wie vor am gewohnten Ort und müssen Buße tun, doch könne sich der Fan auf mehr Freude am Zuschauen vorbereiten. "Es ist eine ganz neue Art vom Promi-Büßen. Ich habe das Promi-Büßen vorher immer als sehr dunkel, sehr hart wahrgenommen. Und dieses Mal ist es ein bisschen ... man muss büßen, aber für den Zuschauer macht es, glaube ich, ein bisschen mehr Spaß zuzuschauen", hält Sam die Spannung hoch. Es gebe einen neuen Ablauf und neue Elemente – welche das sind, behält er aber für sich.

Nichtsdestotrotz ist für jede Menge Drama, Eskalation und Unterhaltung gesorgt. Im Promiflash-Interview verspricht Sam: "Das wird das krasseste Promi-Büßen, was es jemals gab!" und teasert an: "Was da passiert ist ... [...] Es ist so eskaliert zwischen den Leuten, die da waren. Also, das war ganz schlimm. Jemand hat gebüßt und die Leute sind an die Decke gegangen, da wurde herumgeschrien, da wurde hinausgelaufen, es gab Tränen und man ist aufeinander losgegangen!" Sowas habe die Trash-TV-Bekanntheit noch nie zuvor erlebt.

Neben Sam werden neun weitere bekannte Gesichter bei "Das große Promi-Büßen" zu sehen sein. In Staffel drei werden Elsa Latifaj, Vanessa Mariposa (31), Bea Fiedler (67), Anita Latifi (28), Jörg Hansen, Christina Dimitriou (32) und Bobby Chamberz mit den Gräueltaten aus ihrer Vergangenheit konfrontiert. Und auch das Vater-Sohn-Duo aus Thorsten (55) und Nico Legat (26) stellt sich seinen größten Fehltritten. Kritisch beäugt werden die Promis auch in diesem Jahr wieder von Olivia Jones (54).

RTL / Markus Nass Nico und Thorsten Legat

Joyn / Nikola Milatovic Olivie Jones, "Das große Promi-Büßen"-Moderatorin

