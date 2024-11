Eyebrow-Cut und Platinblond: Twenty4tim zeigt Transformation

Twenty4tim (24) wagt eine erneute Typveränderung. Erst kürzlich verabschiedete sich der Influencer von seiner Mähne und überraschte seine Fans mit einem Buzz-Cut. Nun geht der einstige Dschungelcamp-Kandidat noch einen Schritt weiter in Richtung Bad-Boy-Image: In einem Video auf Instagram lässt sich Tim einen Cut in die Augenbraue rasieren. Doch damit nicht genug: Die kurz geschorenen Haare sind nicht mehr braun, sondern platinblond.

Zwar zeigt der Webstar in dem Video nur den Augenbrauen-Cut, doch auch schon diese Veränderung lässt seine Community unter dem Beitrag ins Schwärmen geraten. "Du siehst einfach immer sexy aus und der Eyebrow Cut ist einfach mal der Hammer. Steht dir", meint ein Follower unter dem Post und auch ein weiterer Fan schließt sich an: "Der Augenbrauen-Cut sieht schon mal sehr nice aus, steht dir sehr gut." In seiner Story lüftet Tim daraufhin das endgültige Ergebnis und präsentiert seinen Fans seine platinblonde Matte.

Vor wenigen Wochen erfüllte sich der 24-Jährige einen Herzenswunsch: Tim legte sich unters Messer, um seine Brustdrüsen verkleinern zu lassen. Die vergrößerten Drüsen ließen seinen Oberkörper nämlich feminin erscheinen. Auf Instagram teilte der Social-Media-Star voller Stolz die ersten Ergebnisse nach der OP. Unter einem Foto, das sein neues Dekolleté zeigt, schrieb er, dass die Brustpartie zwar noch bis zu 60 Prozent angeschwollen sei, jedoch schon zu erkennen sei, "wie 'maskulin' meine Brust auch geformt wurde".

Instagram / twenty4tim Twenty4tim im November 2024

Instagram / twenty4tim Twenty4tim im Oktober 2024

