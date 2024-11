Frischer Single: Tommy Fury zeigt neue Junggesellenbude

Seit einigen Monaten lebt Tommy Fury (25) wieder allein, denn im August zerbrach die Beziehung zu seiner langjährigen Partnerin Molly-Mae Hague (25). Der Boxer zog aus der gemeinsamen Villa aus und suchte sich ein neues Domizil. Seinen Fans gibt der Brite jetzt auch einen kleinen Einblick in seine Junggesellenbude. In seiner Instagram-Story postet er einen Schnappschuss seines Wohnzimmers, als er vor dem Fernseher entspannt. Und das sieht richtig gemütlich aus: Der Flachbildschirm hängt über einem großen Kamin mit eleganten Stuckornamenten, davor stehen das Sofa und ein Holztisch. Sieht ganz so aus, als hätte Tommy sich in seinem neuen Zuhause schon gut eingerichtet.

Bei Tommys Unterkunft soll es sich aber nicht um eine kleine Wohnung handeln, sondern laut The Sun um eine Villa für rund 18.000 Euro pro Monat. Das Anwesen soll sich im englischen Knutsford befinden und mit sechs Schlafzimmern ausgestattet sein. Umgeben ist das Gebäude wohl von einem großen Grundstück mit Garten. Wie das Magazin berichtete, plane der 25-Jährige auch ein paar Veränderungen: Ein Gartenhäuschen wolle er angeblich in einen privaten Fitnessraum umwandeln. Dort scheint nicht nur jede Menge Platz für Tommy selbst zu sein, sondern auch für seine kleine Tochter Bambi, die er zusammen mit Molly-Mae hat.

Bis zu ihrer Trennung schienen Molly-Mae und Tommy das Vorzeigepaar des Reality-TV zu sein. Gefunden hatten die beiden sich in der Kuppelshow Love Island im Jahr 2019. 2023 krönten sie ihr Glück mit der Geburt ihrer kleinen Tochter. Im kommenden Jahr sollte dann eigentlich geheiratet werden. Doch der Traum zerplatzte. Nachdem bereits spekuliert wurde, meldete Molly-Mae sich Mitte August im Netz mit einer traurigen Nachricht bei ihren Fans: "Ich muss euch schweren Herzens sagen, dass die Beziehung zwischen mir und Tommy zu Ende ist." Zu den Trennungsgründen ist nichts Konkretes bekannt, aber es kursieren nach wie vor Gerüchte, dass Tommy sich einen Seitensprung leistete. Bestätigt ist das nicht, aber ein Zurück scheint es für die beiden aktuell nicht zu geben.

Instagram / tommyfury Tommy Furys Wohnzimmer

Instagram / tommyfury Tommy Fury und Molly-Mae Hague mit ihrer Tochter Bambi

