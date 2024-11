Gefahr für König Charles? Das bedeutet Camillas Krankheit

König Charles III. (75) kämpft seit Monaten gegen seine Krebserkrankung. Mittlerweile war er jedoch wieder fit genug, um eine Fernreise nach Australien und Samoa mit seiner Gattin Königin Camilla (77) anzutreten. Doch nun hat es verschiedenen Berichten zufolge auch seine Liebste mit gesundheitlichen Problemen erwischt. Wie Bunte spekuliert, könnte diese Gegebenheit zu einer wahren Herausforderung für den Monarchen werden. Denn aufgrund seines bereits kritischen Zustandes ist sein Immunsystem schon besonders geschwächt und dadurch automatisch anfälliger für andere Infektionen.

In einem Statement gegenüber BBC gab der Buckingham Palace bereits Details zu der konkreten Erkrankung von Camilla preis. So handele es sich um eine Infektion im Brustbereich der 77-Jährigen. Die verantwortlichen Ärzte der Britin haben ihr wohl eine "kurze Zeit der Ruhe empfohlen", wie ein Sprecher der Königsfamilie erläuterte. Im Moment dürfte der angeschlagene Gesundheitszustand der beiden bedeuten, dass das royale Ehepaar wahrscheinlich separat voneinander wohnt, um mögliche Komplikationen zu vermeiden.

Obwohl Camilla scheinbar nicht lebensbedrohlich erkrankt ist, wird es vermutlich noch einige Zeit dauern, bis sie wieder völlig fit und ausreichend erholt sein wird. Dies hat auch zur Konsequenz, dass die Königsgemahlin bis auf Weiteres nicht arbeiten kann. Der Mitarbeiter des Palastes betonte in diesem Kontext: "Mit großem Bedauern muss Ihre Majestät daher ihre Termine für diese Woche absagen, aber sie hofft sehr, dass sie sich rechtzeitig erholt, um an den Gedenkveranstaltungen an diesem Wochenende wie gewohnt teilnehmen zu können."

Getty Images Königin Camilla und König Charles

Getty Images König Charles und Königin Camilla