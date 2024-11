"Vergnügen": Darum liebt Hugh Grant die Rolle des Bösewichts

Der berühmte Schauspieler Hugh Grant (64) ist Ende des Jahres im Horror-Schocker "Heretic" zu sehen, doch bereits jetzt sorgt er mit seiner diabolischen Rolle für ordentlich Gesprächsstoff. Dass der Filmstar eine gewisse Vorliebe für arrogante und fiese Charaktere hat, ist den Fans schon in der Vergangenheit aufgefallen, wodurch die neue Auswahl keine Überraschung ist und dieses Projekt praktisch perfekt zu ihm passt. Im Gespräch mit BuzzFeed verrät der Darsteller den Grund für seine Rollenwahl: "Ich habe immer gedacht, dass es hilft, wenn man die Figur mag, und aus irgendeinem Grund habe ich Vergnügen daran, der Böse zu sein."

Im Laufe der Unterhaltung versucht der Brite zu erklären, was genau ihn tief im Inneren an diesen grenzwertigen Rollen reizt: "Vielleicht ist es eine Art Ersatz für mich: Ich wäre eigentlich gerne so fies und ich glaube, das wären wir alle gerne in gewisser Weise." Er betont, dass es faszinierende Charaktere sind und man als Zuschauer gerne die Hintergründe zu der persönlichen Historie erfahren möchte. Er selbst ist absolut besessen davon, sich mit den Geschichten dieser Menschen zu beschäftigen. Er beschreibt: "Ich lese viel über Sektenführer und Serienmörder und psychologisch gesehen ist das eine faszinierende Recherche."

Den Fans ans Herz gewachsen ist der 64-Jährige allerdings vorrangig in der Rolle des Charmeurs in Filmen wie Tatsächlich... Liebe oder der Bridget-Jones-Filmreihe. Der bald erscheinende vierte Teil zum spannenden Leben von Bridget wird bei den Zuschauern aber allem Anschein nach für Tränen sorgen. Hugh selbst verriet beim Interview in der "The Graham Norton Show" ganz ehrlich, dass die Fortsetzung wohl "sehr, sehr traurig" sein werde. Er erklärte, dass sie zwar wie gewohnt "urkomisch" sei, aber gleichzeitig eben auch zutiefst melancholisch.

Getty Images Schauspieler Hugh Grant

Getty Images Renée Zellweger und Hugh Grant bei der Premiere von "Bridget Jones - Schokolade zum Frühstück" 2001

