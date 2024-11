J.Lo berichtet über die Kraft von Frauen und ihren Kämpfen

Jennifer Lopez (55) sprach bei der London-Premiere ihres neuen Films offen über die Herausforderungen, die Frauen oft stillschweigend meistern. In "Unstoppable" schlüpft sie in die Rolle von Judy Robles, die ihren Sohn Anthony (gespielt von Jharrel Jerome) im zarten Alter von 16 Jahren zur Welt brachte. Anthony kam mit nur einem Bein zur Welt und wurde später ein gefeierter Wrestling-Champion und Autor. J.Lo erzählte laut The Standard bei einer Gesprächsrunde, dass sie Judy zunächst für eine "kleinere Figur" gehalten habe, doch nach einem persönlichen Kennenlernen erkannte, dass die Geschichte sich in Wirklichkeit um Mutter und Sohn drehe.

"Wir haben uns wirklich kennengelernt. Ich wollte, dass sie sich bei mir sicher fühlt, während sie Details teilt", betonte die Schauspielerin. Jennifer erklärte, der Film sei gerade für Frauen in "herausfordernden Beziehungen" sehr "nachvollziehbar" – diese würden ihre Probleme oftmals vor ihren Kindern "verstecken". Sie berichtete auch über Judy: "Da war eine ganz andere Geschichte, die sie lebte, die sie vor ihren Kindern verbarg, um sie zu schützen. Aber mir war es sehr wichtig, nicht nur die Mutter zu spielen, die ihre Kinder kannten, sondern die Frau zu zeigen, die diese Kinder erzog." Die Sängerin habe es zudem "wirklich genossen", sich in ihrem Charakter "zu verlieren".

Rund drei Monate nach Einreichung der Scheidung von ihrem Ex Ben Affleck (52) scheint die "Manhattan Love Story"-Darstellerin ihre Aufmerksamkeit nun auf etwas anderes richten zu können: ihre Karriere. Für ihre Darbietung in dem neuen Film erhielt J.Lo bereits viel Lob, unter anderem auch von ihrem Noch-Ehemann, der als Produzent an dem Projekt beteiligt war. In einem Interview mit "Entertainment Tonight" schwärmte der Oscar-Preisträger von ihrem Talent und verriet: "Jennifer ist spektakulär." Die beiden hatten im Juli 2022 in Las Vegas geheiratet, nachdem sie ihre Beziehung nach einer Trennung im Jahr 2004 wieder aufgefrischt hatten.

Getty Images Jennifer Lopez auf dem AFI Fest im Oktober 2024

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez, September 2021

