Lisa Marie Straube zeigt After-Baby-Body kurz nach Geburt

Am 30. Oktober wurde Lisa Marie Straube (23) zum ersten Mal Mama. Die Influencerin und ihr Ehemann Furkan Akkaya durften sich über die Geburt von Söhnchen Emilio freuen. Rund eine Woche nach der Geburt präsentiert Lisa Marie nun ihren After-Baby-Body in ihrer Instagram-Story. Zu einem Spiegelselfie, bei dem sie ihren Bauch von der Seite zeigt, schreibt die frischgebackene Mama: "Vor einer Woche war mein kleiner Emilio einfach noch in meinem Bauch. Für eine Woche finde ich, dass mein Bauch schon ziemlich zurückgegangen ist… Hätte nicht gedacht, dass es so schnell geht."

Auch sonst verriet die 23-Jährige bereits spannende Details zur Geburt auf Instagram – ganz reibungslos lief diese nämlich nicht ab. Lisa Marie lag erst lange in den Wehen, hatte starke Schmerzen und erhielt die Betäubung erst verspätet: "Ich habe im allerletzten Moment die PDA bekommen, auch wenn sie mir da nur noch eine halbe Stunde geholfen hat, aber ohne wäre ich definitiv ohnmächtig geworden." Damit nicht genug: Da ihr Sohn aufgrund der Nabelschnur immer wieder in ihren Bauch hineingezogen wurde, mussten die Ärzte schlussendlich eingreifen: "Daraufhin wurde ich unten aufgeschnitten, weil die Ärzte langsam nervös wurden und es dann letztendlich ganz knapp war. Emilio kam dann zum Glück rausgeschossen wie eine Rakete und war auch total blau, aber das hat sich schnell gelegt und ihm ging es sofort wieder gut."

Auch die Größe und das Gewicht ihres kleinen Sohnes verriet Lisa Marie in den vergangenen Tagen. "50,5 Zentimeter und 2,9 Kilogramm", plauderte die Dubai-Auswanderin in einer Frage-Antwort-Runde auf Instagram aus. Des Weiteren beantwortete sie auch, wem ihr Baby ähnlicher sieht – ihr oder Kindsvater Furkan Akkaya. "Ich würde sagen, er ist eine Eins-zu-eins-Mischung aus Akka, mir und vor allem meinem Vater, lustigerweise."

Instagram / lisa.straube Lisa Marie Straube, November 2024

Instagram / lisa.straube Lisa Marie Straube, Furkan Akkaya und ihr Sohn im November 2024

