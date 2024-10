Neue Updates: Jennifer Langes Geburt lief nicht nach Plan

"Oft kommt es dann doch anders, als man denkt, oder?", schreibt Jennifer Lange (31) zu einem Video auf Instagram, in dem sie Details zu ihrer Hausgeburt im vergangenen Monat preisgibt. Es war eine lange Geburt – um drei Uhr nachts begannen Jennis Wehen, ihre Fruchtblase platzte erst gegen 15 Uhr. Dass sie zu Hause entbunden hat, sei geplant gewesen, allerdings habe die Influencerin sich eine Wassergeburt gewünscht. "Eigentlich habe ich mir vorgestellt, im Geburtspool zu gebären, der schon zwei Wochen aufgeblasen im Wohnzimmer stand. Aber mein Wohlfühlort war unser Schlafzimmer. Hier habe ich mich am wohlsten gefühlt", berichtet die ehemalige Bachelor-Gewinnerin.

Zwischendurch sei sie für eine Stunde in der Badewanne gewesen – "müde und erschöpft" war sie zu diesem Zeitpunkt, dennoch habe dieser Entspannungsmoment gut getan. Die schlimmste Phase sei für sie die "Übergangsphase" gewesen. Ihre zwei verschiedenen Positionen seien der Vierfüßlerstand auf den Unterarmen und die Seitenlage gewesen, in der sie sich die gesamte Zeit am wohlsten gefühlt habe. Trotzdem hätten sie zwei Wehen besonders schlimm erwischt: "Die taten so weh, dass ich mich sogar übergeben musste. Beim zweiten Mal ist sogar, während ich mich übergeben habe, meine Fruchtblase geplatzt." In diesem Moment habe sowohl sie als auch ihr Mann Darius Zander (40) zu lachen begonnen: "Wir haben uns einfach nur gefragt: 'Was geht hier eigentlich gerade ab?'"

Wie jede Entbindung kann selbstverständlich auch eine Hausgeburt mit Komplikationen verbunden sein. Bei der 31-Jährigen sei aber alles reibungslos abgelaufen. "Es war eine komplikationsfreie Hausgeburt. Der Kleine hatte die ganze Zeit über super Herztöne und war entspannt", erklärte Jennifer in einer Frage-Antwort-Runde auf Instagram. Am 02. September erblickte der Sohn des frisch verheirateten Paares das Licht der Welt – ihr kleines Glück hört auf den Namen Anton.

Instagram / jenniferlange Jennifer Lange, Influencerin

Instagram / skyjetter Jennifer Lange und Darius Zander, August 2024

