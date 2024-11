Ohne Camilla: König Charles empfängt Palastbesucher alleine

Am Mittwoch hat König Charles III. (75) zu einem bedeutenden Empfang im Buckingham-Palast geladen. Auf die Unterstützung seiner Ehefrau, Königin Camilla (77), musste der Monarch allerdings verzichten. Denn diese muss sich derzeit von einer Infektion der unteren Atemwege erholen. Mit einem breiten Lächeln im Gesicht begrüßte Charles zahlreiche Wirtschaftsführer und Vertreter von Klimaorganisationen. In den prunkvollen Räumen des Palastes wurden wichtige Themen rund um Nachhaltigkeit und Klimaschutz diskutiert, insbesondere im Hinblick auf die bevorstehende UN-Klimakonferenz COP29. Trotz der Abwesenheit Camillas zeigte sich Charles äußerst gut gelaunt, lachte viel und strahlte Zuversicht aus.

Bereits am Dienstag wurde bekannt, dass Camilla aufgrund einer Brustinfektion vorerst das Bett hüten muss. "Mit großem Bedauern muss Ihre Majestät daher ihre Termine für diese Woche absagen, aber sie hofft sehr, dass sie sich rechtzeitig erholt, um an den Gedenkveranstaltungen an diesem Wochenende wie gewohnt teilnehmen zu können", ließ ein Sprecher gegenüber BBC verlauten. Demnach ist es keine große Überraschung, dass Charles den Termin rund ums Thema Nachhaltigkeit alleine wahrnahm.

Camillas Krankheit ist allerdings nicht schwerwiegend. Schon ganz bald wird die Monarchin wohl wieder fit sein. Dennoch plagt die 77-Jährige eine weitere Sorge: Charles' Gesundheitszustand. "Jetzt, wo sie wieder arbeiten gehen, hat sie verständlicherweise Angst, dass ihr Mann es überstürzt. Sie möchte einfach, dass er es langsamer angehen lässt und seine Gesundheit in den Vordergrund stellt", verriet ein Insider gegenüber OK!. Im Februar machte die Nachricht die Runde, dass Prinz William (42) und Prinz Harrys (40) Vater an Krebs erkrankt ist. Eine lange Zeit nahm sich der 75-Jährige dann zurück und nimmt nun wieder diverse Termine wahr.

Getty Images König Charles im November 2024

Getty Images Königin Camilla und König Charles, Oktober 2024

