Promi-Büßen-Elsa und Sam zoffen sich direkt nach Einzug

Die Teilnehmer von Das große Promi-Büßen sind gerade erst im Camp angekommen und schon bahnt sich der erste Zoff an. Dieser entflammt zwischen Elsa Latifaj und Sam Dylan (33). Grund sind die Nörgeleien der Reality-TV-Darstellerin, die dem Influencer gegen den Strich gehen. Als Elsa an der Outdoor-Dusche einen Schluck Wasser trinkt und sich über den Geschmack beschwert, reicht es Sam: "Oh Elsa, du bist schon wieder nur am Meckern." Er startet eine Diskussion mit seiner Mitstreiterin und schnauzt sie an. Diese schießt daraufhin lautstark zurück: "Ich weiß nicht, was dein f*cking Problem ist, ich habe dich bis vorhin in Ruhe gelassen. Lass mich in Ruhe, ich bin hier, um mein Image zu verbessern. Lass mich in Ruhe, ich will nicht wieder ausrasten."

Elsas Verhalten stieß bei Sam schon in der Show Forsthaus Rampensau sauer auf, wie er gegenüber der Kamera erklärt: "Ich glaube einfach, seit unserer Vergangenheit im Forsthaus triggert die mich auch sowieso." Laut ihm drehe sich Elsa oft im Kreis, wenn es um ihre Aussagen geht und er behauptet genervt: "Dann hörst du nur diese Stimme, die sich immer wieder wiederholt und gefühlt hat sie auch einen Wortschatz von 20 Wörtern und die reiht sie immer wieder aneinander an und da kommt immer das Gleiche und da kann ich auch nicht ruhig bleiben."

Dass Sam und Elsa sich in die Haare kriegen, ist somit nicht das erste Mal. Nachdem bei "Forsthaus Rampensau" die Fetzen flogen, mussten sich die Realitystars sogar unter vier Augen beieinander entschuldigen – ansonsten hätte für beide die Heimreise angestanden. Die Germany's Next Topmodel-Teilnehmerin und der Partner von Rafi Rachek (34) zeigten sich damals einsichtig: "Jeder macht Fehler, wir sind auch nur Menschen."

Instagram / houseofdylan Sam Dylan, Influencer

Instagram / elsa_latifaj_98 Elsa Latifaj, Ex-GNTM-Kandidatin

