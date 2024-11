RTL-Sprecher verrät, ob Pietro Lombardi in DSDS-Jury bleibt

Pietro Lombardi (32) geriet wegen schwerer Vorwürfe in die Schlagzeilen. Kurz darauf ging das Gerücht um, dass er seinen Sitz in der DSDS-Jury in der kommenden Staffel an Bushido (46) abtreten muss. Fraglich ist außerdem, ob der "Phänomenal"-Interpret beim großen Finale der Castingshow am 9. November vor Ort sein wird. Laut Express soll ein RTL-Sprecher allerdings Entwarnung gegeben haben. "Nach derzeitigem Stand gehen wir davon aus, dass er dabei ist", habe der zuständige Mitarbeiter preisgegeben. Zur weiteren Zukunft des Popstars hielt sich der Sprecher bedeckt.

Im Finale wird auch Pietros potenzieller Nachfolger anwesend sein. Zu Gast bei "Punkt 7" plauderte der Rapper kürzlich aus: "Ich bin so aufgeregt. Am Samstag ist es so weit: Ich bin mit dabei, beim großen DSDS-Finale. Live bei RTL. Ich hoffe, ihr seid auch mit dabei. Ich freue mich, es wird grandios. Wir haben uns da etwas Cooles überlegt." Die Fans des Formats sind gespannt, ob sich dann auch die Spekulationen um die Jurybesetzung klären lassen.

Pietro machte in einem Bild-Interview deutlich, dass er sich "auf das Finale der diesjährigen Staffel konzentrieren" wolle. Informationen zu seinem Verbleib in der Show habe der Verlobte von Laura Maria Rypa (28) von RTL noch nicht bekommen – die Spekulationen setzen ihm aber merklich zu. "DSDS ist für Dieter und mich mehr als nur ein Job. Mir geht es dabei nicht ums Geldverdienen. DSDS ist eine Herzenssache für mich. Dieter und ich tun seit Jahren alles dafür, dass die Show erfolgreich ist. Sie ist wie Familie für mich", gab der Musiker zu verstehen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Bushido im Dezember 2006 in Düsseldorf

Anzeige Anzeige

Dwi Anoraganingrum / Future Image / ActionPress Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa, November 2023

Anzeige Anzeige