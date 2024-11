"Kloß im Hals": Pietro Lombardi über DSDS-Aus-Spekulationen

Zum vierten Mal sitzt der DSDS-Gewinner von der elften Staffel, Pietro Lombardi (32), aktuell neben Dieter Bohlen (70) in der Jury, doch das soll sich laut Bild zukünftig ändern. Gerüchten zufolge wird der Rapper in der nächsten Staffel von Raplegende Bushido (46) ersetzt. Auf den Anruf seitens der Tageszeitung reagiert Pietro sichtlich geschockt: "Ich habe gerade einen Kloß im Hals. Das fühlt sich nicht gut an für mich", beschreibt der Sänger seine Gefühlslage. "Sollte das so sein, wäre ich sehr traurig... DSDS ist eine Herzenssache für mich", betont Pietro. Er stellt allerdings klar, dass er erst an das DSDS-Aus glaubt, wenn er die Bestätigung seitens RTL bekommt, vorher will er sich "auf das Finale der diesjährigen Staffel konzentrieren."

Auch in Bezug auf DSDS-Legende Dieter Bohlen äußert er sich: "DSDS ist für Dieter und mich mehr als nur ein Job. Mir geht es dabei nicht ums Geldverdienen. DSDS ist eine Herzenssache für mich. Dieter und ich tun seit Jahren alles dafür, dass die Show erfolgreich ist. Sie ist wie Familie für mich." Folgendes Statement gab Dieter gegenüber dem Medium ab: "Ich weiß von nichts... RTL bestimmt die Juroren. Ich wurde bisher nicht davon in Kenntnis gesetzt, wer da in Zukunft in der Jury sitzt." Mitte November soll RTL die Entscheidung, ob der Rapper noch einmal in der Jury sitzen darf, dann fällen.

Doch wieso kursieren überhaupt Gerüchte über einen Rauswurf von Pietro? Der Rapper sorgte im vergangenen Monat für negative Schlagzeilen. Aufgrund eines enormen Streits rief seine Freundin im vergangenen Monat die Polizei und Pietro musste das Haus verlassen, jetzt stellt seine Verlobte aber klar: "Er habe mich nicht geschlagen". Der Rapper gab in einem Interview mit dem Magazin sein Vorhaben in Bezug auf eine Besserung seinerseits bekannt: "Ich bin kein Unschuldslamm... Aber ich stehe nicht für Gewalt. Aktuell gehe ich nicht in Therapie, aber ich werde das auf jeden Fall wieder anfangen. Das habe ich Laura versprochen."

Getty Images DSDS-Stars Dieter Bohlen und Pietro Lombardi

Panama Pictures / ActionPress Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi im Juni 2023

