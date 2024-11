Travis Kelce verteidigt Bruder Jason nach dessen Wutausbruch

In der neusten Episode ihres Podcasts sprechen Travis (35) und Jason Kelce (37) über den Vorfall, der sie kürzlich eher unfreiwillig in die Schlagzeilen brachte: Jason hatte das Smartphone eines jungen Mannes zu Boden geworfen, nachdem dieser sich abfällig über Travis geäußert hatte. In ihrem Talk-Format "New Hights" verteidigte Travis jetzt seinen Bruder und erklärte, dass seine aggressive Reaktion aus der Hitze des Augenblicks heraus entstanden sei. Jason selbst zeigte sich reumütig und betonte, dass er besonders die beleidigende Sprache, die er während des Konflikts verwendet hatte, bereue. Trotz seiner Verantwortung für die Eskalation der Situation unterstrich Travis, dass sein Bruder kein Mensch sei, der aus Hass handeln würde.

Die Nachricht über den Vorfall, der am Wochenende von Augenzeugen auf Video festgehalten und als Clip im Netz geteilt wurde, verbreitete sich in den letzten Tagen rasant. In dem kurzen Video ist zu sehen, wie Jason in eine hitzige Auseinandersetzung mit einem Mann gerät, nachdem dieser seinen Bruder – bezogen auf dessen Beziehung zu Sängerin Taylor Swift (34) – homophob beleidigt hatte. Als Reaktion auf die Beschimpfung griff der Footballspieler nach dem Handy des Pöblers, zerschmetterte es auf der Straße und bediente sich ebenfalls abfälliger Ausdrücke.

Privat pflegen die Kelce-Brüder eine enge Beziehung zueinander, die weit über ihre sportlichen Erfolge im Football hinausgeht. Denn im Leben der beiden US-Amerikaner dreht sich längst nicht alles um Sport. Jason ist dreifacher Vater und lebt mit seiner Familie ein eher ruhiges Leben abseits des Spielfelds. Travis hingegen sorgt mit seiner Beziehung zu Popstar Taylor regelmäßig für Schlagzeilen und romantische Schnappschüsse am Spielfeldrand. Trotz ihrer unterschiedlichen Lebenswelten bleibt ihre enge Bindung als Brüder unerschütterlich, wie sie auch in den teils emotionalen Gesprächen in ihrem Podcast immer wieder beweisen.

Getty Images Jason Kelce im Juli 2021

Getty Images Jason und Travis Kelce, Januar 2024

