Bestätigt: Emmy Russ hat schon seit drei Jahren einen Freund

Am Samstag wird Realitystar Emmy Russ (25) bei Fame Fighting nicht nur aufgrund ihres Kampfes in aller Munde sein, sondern auch, weil sie zur Show jemanden ganz Besonderen mitbringen wird: ihren Freund! Die Fernsehpersönlichkeit kündigt dies höchstpersönlich im Gespräch mit RTL voller Vorfreude an: "Ich habe einen Partner. Ich werde ihn auch morgen überallhin mitnehmen, und er wird mich begleiten." Das Reality-TV-Sternchen gibt im Laufe des Gesprächs direkt noch einige spannende Details preis: "Das ist jetzt auch keine neue Sache. Er ist seit drei Jahren mein Partner."

Sie betont außerdem, dass ihr Beziehungsstatus schon seit geraumer Zeit eigentlich offensichtlich war: "Da waren halt einfach nur mal zwei, drei kurze Pausen, bei denen man dann davon hätte ausgehen können, dass ich Single bin." Laut der einstigen Are You The One?-Teilnehmerin werde wohl immer wieder behauptet, dass sie Single sei, doch jetzt wäre offenbar der richtige Zeitpunkt gekommen, um aller Welt mitzuteilen, dass die Gerüchte falsch sind.

Obwohl Emmy den Namen ihres langjährigen Freundes noch nicht öffentlich verraten will, deutet vieles darauf hin, dass der Mann an ihrer Seite Christian Jerez ist. Die beiden waren in der Vergangenheit ein Liebespaar, doch trennten sich im Jahr 2023. Ein Comeback der beiden wurde zuletzt schon von Fans erwartet, da Emmy in den neuen Folgen von Are You The One – Reality Stars in Love sich vor Knutschereien scheute, was für sie in dem Fall recht untypisch war.

RTL Emmy Russ, Kandidatin bei "Are You The One - Reality Stars in Love" 2024

Instagram / cristianjerezz Cristian Jerez, Unternehmer

