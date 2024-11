Dieser Star holt den Sieg bei der neuen Show "Licht Aus"

Acht Prominente wagten sich in der neuen Show "Licht Aus" in die Dunkelheit. Neben Sänger Pietro Lombardi (32), Schauspielerin Luna Schweiger (27) und Moderator Jochen Schropp (45) nahm auch Stand-up-Comedian Timur Turga für fünf Tage an dem Experiment teil und gewann am Ende sogar den "Licht Aus"-Pokal. "Ich wollte mich hier meiner größten Angst stellen und gehe jetzt entspannter in die Zukunft", sagte der überraschte Gewinner.

Anders als bei Big Brother gab es bei "Licht Aus" keine Nominierungen und damit auch keine Streitereien oder Kampf um Sendezeit. Nach 120 Stunden in totaler Finsternis galt es für die Teilnehmer lediglich, den "wertvollsten Spieler" zu wählen – eine Auszeichnung mit eher symbolischem Charakter. So erklärte Negah Amiri vor ihrer Entscheidung: "Wir alle hier sind wertvoll. Jeder Mensch ist wertvoll." Die meisten Stimmen erhielt schlussendlich Timur, der sich im Dunkel-Container seiner größten Angst stellte: der völligen Erblindung. Denn der Comedian geht nach einer schweren Augenentzündung in seiner Kindheit mit nur fünf Prozent Sehkraft durchs Leben und kann nur grobe Umrisse erkennen. Mitbewohner Pietro zollte Timur seinen Respekt: "Ich hab den irgendwie ins Herz geschlossen. Für uns alle ist nicht relevant, ob er sehen kann oder nicht. Es kommt darauf an, was er im Herzen trägt, und das ist eine gute Seele"

Timur versucht sich seit acht Jahren als "blinder Comedian", der in seinen Shows humorvoll und unverblümt von seinem Alltag berichtet. Die Zuschauer konnten ihn etwa beim "Quatsch Comedy Club", beim "ZDF Comedy Sommer" oder in der Sat.1-Show "Die besten Comedians Deutschlands" erleben. In seinem Solo-Programm "Blind Date" erzählt Timur die Geschichte seiner Diagnose, und wie er im Laufe der Jahre gelernt hat, damit umzugehen – natürlich mit einer guten Prise Humor.

Instagram / timur.turga Timur Turga, Comedian

Getty Images Pietro Lombardi, Sänger

