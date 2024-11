Gigi gesteht Yeliz Koc bei "Love Island VIP" seine Gefühle

Gigi Birofio (25) schwärmt seit Folge eins von "Love Island VIP" für Yeliz Koc (31). In der aktuellen Ausgabe offenbart der Italiener seiner Herzdame: "Ich glaube, ich empfinde was." Dem Frauenhelden fällt es sichtlich schwer, über seine Emotionen zu sprechen. Die Ex von Jimi Blue Ochsenknecht (32) vermutet deshalb, dass er damit Viktoria meint, doch der Realitystar stellt klar: "Für dich, du Vollidiot!" Ganz überzeugt scheint sie danach aber immer noch nicht zu sein. "Ich hab absolut gar nicht damit gerechnet, dass so was von Gigi kommt. Ich weiß auch gar nicht, was ich sagen soll. [...] Gigi hat Gefühle?", erklärt die Brünette im Einzelinterview.

Das Geständnis des ehemaligen Dschungelcamp-Teilnehmers hat leider wenig Einfluss auf seine Angebetete. Und das, obwohl sich Gigi noch mal ein Herz fasst und vor Yeliz zugibt: "Ich habe keinen Bock, mit Viki rumzumachen oder mit einer neuen Granate, die reinkommt. Ich weiß, was ich will, und das bist du. Ich will mit dir einpennen, ich will dich umarmen und ich will mit dir lachen." Doch die TV-Bekanntheit gibt ihm einen Laufpass, um ihre Verbindung zu Leandro Fünfsinn zu vertiefen.

Der Fußballer war Yeliz' Wunschkandidat und durfte in Folge drei in die Villa einziehen. Kurz darauf genossen die beiden TV-Sternchen gemeinsam einen romantischen Bootsausflug, und es kam zu einem Kuss. "Leandro ist leider so ein Kandidat, da kann ich mich schon sehr schnell verlieben", gab die 31-Jährige danach zu.

Instagram / yelizkoc Luigi Birofio und Yeliz Koc, Realitystars

Instagram / leandro_fsn "Love Island"-Bekanntheit Leandro Fünfsinn

