Kontroversen: Die Geissens stehen hinter Thomas Gottschalk

Thomas Gottschalk (74) steht aktuell in der Kritik, nachdem er sich in seinem "Supernasen"-Podcast mit Mike Krüger (72) und in Stefan Raabs (58) neuer Show über prominente Kritikerinnen wie Carolin Kebekus (44) und Natascha Ochsenknecht (60) abfällig geäußert hat. Im Zentrum der Debatte stehen seine kontroversen Bemerkungen zu Sprachgeboten und "woker" Bevormundung. Während viele Prominente sich kritisch zu Thomas äußern, stellen sich Carmen (59) und Robert Geiss (60) in einem Interview mit teleschau demonstrativ hinter den Moderator. Dass Thomas das Gefühl hat, nicht mehr alles sagen zu dürfen, könne die Blondine nachvollziehen. "Da hat der liebe Thomas recht", bestätigte sie dem Talkmaster.

Im Gespräch betonte Carmen allerdings, dass sie und ihr Mann Robert kaum über die aktuelle Diskussion informiert seien, da sie mittlerweile überwiegend in ihren Luxusunterkünften in Dubai oder Monaco leben und selten in Deutschland sind. Trotzdem fühlten sie sich dazu veranlasst, ihre Meinung kundzutun. Robert ergänzte, dass heutzutage jede Äußerung kritisch betrachtet werde und man am besten nichts mehr sage, um keine Angriffsfläche zu bieten. "Es wird heute alles irgendwo auf die Goldwaage gelegt", unterstützte der Unternehmer die Aussagen seiner Frau. Tochter Davina (21), die ebenfalls im Interview zu Wort kam, fügte hinzu, dass in Monaco die Situation um Sprachgebote nicht so extrem sei wie in Deutschland.

Doch was hat Thomas eigentlich über Carolin und Natascha gesagt? In der entsprechenden Folge des "Supernasen"-Podcasts machte der Moderator keinen Hehl aus seiner Missbilligung gegenüber den Kritiken, die ihm entgegengebracht wurden. Mike, sein Podcast-Kollege, leistete tatkräftige Unterstützung. Vor allem Natascha bekam ihr Fett weg, als Mike sie ironisch als "wortgewaltige Intellektuelle" abkanzelte. Auch Thomas ließ durchblicken, dass er Nataschas intellektuelle Fähigkeiten stark bezweifle. Grund dafür war ein Social-Media-Post, in dem die Schauspielerin Thomas' mangelnde Weiterentwicklung kritisiert hatte. Auch zu Carolin fanden sowohl der 74-Jährige als auch Mike klare Worte. Während die Komikerin in ihren Sendungen oft mit scharfem Witz punktet, fanden die Supernasen, dass sie den Bogen überspannt habe. Der Moderator lobte zwar Carolins Talent, konnte jedoch über die Spitzen gegen ihn nur den Kopf schütteln.

