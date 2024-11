Melania Trump fehlt auf Donalds Familienfoto zum Wahlsieg

Seit einigen Stunden steht es fest: Donald Trump (78) wurde erneut zum Präsidenten der USA gewählt – ganz zur Freude seiner Unterstützer. Seine Enkelin Kai feiert den Wahlsieg auf X mit einem Foto des gesamten Familienclans. Eine fehlt allerdings: Donalds Ehefrau Melania (54). Auf dem Gruppenfoto ist die neue First Lady zwar nicht zu finden, dafür aber enge Verbündete wie Tech-Visionär Elon Musk (53) und seine Familie. Ob der Haussegen beim Ehepaar Trump schief hängt? Immerhin wurde ihre Beziehung in der Vergangenheit immer wieder infrage gestellt, da vor allem die gebürtige Slowenin in Anwesenheit ihres Mannes immer sehr unterkühlt wirkte.

Und dabei hatte Donald seine Frau in seiner Siegesrede noch besonders hervorgehoben. So lobte er sie unter anderem für ihre Biografie und gab ihr sogar einen Kuss – ein durchaus seltener Moment der Intimität. "Ich danke meiner wunderschönen Frau, Melania", betonte der Unternehmer. Dennoch scheinen die beiden eine gewisse Distanz zu wahren. Schon bevor die Wahlen Donald zum neuen Präsidenten kürten, hatte eine Quelle gegenüber People offenbart, dass die 54-Jährige wohl nicht mit ihrem Gatten im Weißen Haus leben werde. "Sie wird dort ihre Privatwohnung haben und sie hat ihr Zuhause in New York und ihr Zuhause in Mar-a-Lago in Palm Beach", verriet der Insider. Das ehemalige Model werde wohl mehr Zeit mit ihrem Sohn im Big Apple verbringen als mit ihrem Mann in Washington.

Allem Zweifel zum Trotz sind Melania und Donald bereits seit 2005 verheiratet und haben einen gemeinsamen Sohn namens Barron (18). Erst im September hatte Melania einen seltenen Einblick in ihrer Ehe mit dem 78-Jährigen gegeben. So verriet sie im Interview mit Fox News, was Donald sich für ihr erstes gemeinsames Date ausgedacht hatte: Er habe sie eingeladen, mit ihm ein Grundstück zu besuchen, das er kaufen wollte. Während der Autofahrt dahin seien die beiden aber ganz für sich gewesen: "Zu der Zeit war er bereits als Prominenter bekannt. Deshalb war es sehr schön, nur mit ihm allein zu sein."

Getty Images Donald Trump und Melania Trump

Getty Images Donald Trump, Melania Trump und Barron Trump im August 2020

