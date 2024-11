Mit diesen Sommerhaus-Stars verstand sich Sam Dylan nicht

Sam Dylan (33) hat sich nicht nur Freunde während seiner Zeit bei Das Sommerhaus der Stars gemacht. Mit ein paar Promis harmonierte es einfach nicht, wie er jetzt im Promiflash-Interview verrät. "Es ist kein Geheimnis, dass wir uns mit den Umuts gar nicht verstanden haben", betont der Ex-Prince Charming-Teilnehmer. Aber auch mit einer weiteren Person war er auf keiner Wellenlänge. "Mit Oliver habe ich mich nicht so gut verstanden", plaudert der Influencer aus und erklärt: "Es war immer so ein Hin und Her mit Oliver. Wir haben eine Vergangenheit bei Kampf der Realitystars, wo ich ihn als Erstes rausgeschmissen habe. Dann waren wir in der Dschungelshow – aber das sind immer so Leute, wo ich sage – ich hasse die nicht."

Doch nicht nur im Sommerhaus ging es bei dem Realitystar rund. Aktuell ist Sam auch bei Das große Promi-Büßen zu sehen – und eckte direkt mit einer der Kandidatinnen an. Er traf auf seine frühere Forsthaus Rampensau-Mitstreiterin Elsa Latifaj und war sofort genervt von ihr. Da die Ex-Germany's Next Topmodel-Teilnehmerin sich zum wiederholten Mal über die Gegebenheiten im Camp beschwerte, platzte Rafi Racheks (34) Partner der Kragen und beide fingen an, sich anzumotzen.

Gegenüber Promiflash äußerte sich Sam darüber, wie sehr beide Reality-TV-Formate an seinen Kräften zerrten: "Das Sommerhaus war schon krass. Aber beim Promi-Büßen ist es einfach krasser, weil einem alles weggenommen wird." Nicht nur körperlich, sondern auch mental war die Zeit in der von Olivia Jones (54) moderierten Sendung eine große Herausforderung für ihn. Sam führt aus: "Also, ich bin ja jemand, der kann viel ab, aber es ging sehr auf die Psyche."

RTL Sam Dylan im Sommerhaus

Instagram / houseofdylan Sam Dylan, Juni 2022

