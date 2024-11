Natalie Portman nicht überrascht von Dating-Leben ihres Ex

Anfang dieses Jahres endete die Ehe von Natalie Portman (43) und Benjamin Millepied (47). Vor ein paar Wochen wurde der Star-Choreograf mit einer unbekannten Dame knutschend in Paris gesichtet. Dass ihr Ex vielleicht schon wieder mitten in einer neuen Romanze stecken könnte, scheint die Schauspielerin aber nicht zu wundern, wie ein Insider gegenüber Us Weekly ausplaudert: "Natalie ist nicht überrascht, dass Benjamin so schnell [im Dating] weitergemacht hat, wegen der Art und Weise, wie ihre Beziehung geendet ist. Sie dachte sich schon, dass er ziemlich schnell wieder jemand Neues finden wird."

Was erst einmal ein wenig zynisch klingen könnte, sei von dem "The Black Swan"-Star aber nicht negativ gemeint. "[Natalie] hofft, dass Benjamin glücklich ist", beteuert die Quelle. "Benjamins Dating-Leben hat wirklich keinen Einfluss auf Natalie", verrät eine weitere Quelle und fügt hinzu: "Sie ist gerade sehr glücklich in ihrem Leben und hat Familie und Freunde in den Vordergrund gestellt." Ob die 42-Jährige auch schon wieder zurück im Dating-Leben ist, verraten die Informanten nicht.

2012 gaben sich die "Freundschaft Plus"-Bekanntheit und der Tänzer das Jawort, nachdem sie sich am Set zu "The Black Swan" kennengelernt hatten. Aus ihrer Ehe gingen zwei Kinder, Sohn Aleph und Töchterchen Amalia, hervor. Viele Jahre verkörperten sie das Bild der perfekten Familie. Im Juni vergangenen Jahres wurde dann jedoch bekannt, dass ihre Beziehung kurz vor dem Aus stehen soll, nachdem der Franzose eine Affäre gehabt haben soll. Nach elf Jahren miteinander gaben sie im März offiziell ihr Liebes- und Ehe-Aus bekannt.

Getty Images Benjamin Millepied und Natalie Portman, 2011

Getty Images Benjamin Millepied und Natalie Portman bei einem Event im Oktober 2021

