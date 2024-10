Neue Freundin? Natalie Portmans Ex knutscht Unbekannte

Ist Benjamin Millepied (47) etwa wieder vergeben? Der Star-Choreograf ließ sich vor wenigen Monaten von Natalie Portman (43) scheiden. Über das Liebes-Aus ist er wohl inzwischen hinweg: Auf Fotos, die E! News vorliegen, ist nun nämlich zu sehen, wie Benjamin vor einigen Tagen ganz leidenschaftlich eine unbekannte Frau auf den Straßen von Paris küsst. Um wen es sich bei der Dame an seiner Seite handelt, ist bisher noch unklar – auch wie genau sie zueinander stehen. Es sieht also ganz danach aus, als sei der französische Tänzer wieder in das Datingleben eingestiegen.

Im vergangenen Juni wurde bekannt, dass die Ehe von Benjamin und Natalie nach vielen gemeinsamen Jahren kurz vor dem Aus stünde. Angeblich soll er eine Affäre mit einer 25-Jährigen gehabt haben. Damals berichtete Page Six, dass die "Black Swan"-Bekanntheit dies herausgefunden habe. Danach sollen sie allerdings noch versucht haben, ihre Ehe zu retten. "Sie haben sich nicht getrennt und versuchen, ihre Probleme zu lösen. Ben tut alles, was er kann, um Natalie dazu zu bringen, ihm zu verzeihen. Er liebt sie und ihre Familie", erklärte ein Insider gegenüber dem Blatt.

Kennengelernt hatten sich Natalie und Benjamin während der Dreharbeiten zu "Black Swan", die Hochzeit folgte im August 2012. Aus ihrer Ehe ging ein Sohn namens Aleph sowie eine Tochter namens Amalia hervor. Während der Balletttänzer offenbar wieder vergeben ist, soll seine Ex es aktuell total genießen, allein zu sein. "Natalie ist wieder selbstbewusst", berichtete ein Vertrauter der Schauspielerin im Sommer gegenüber Us Weekly.

Getty Images Benjamin Millepied, Balletttänzer

BG015/Bauergriffin.com / MEGA Benjamin Millepied und Natalie Portman mit ihrer Tochter Amalia, August 2019

