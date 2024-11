Nierensteine gefährden Giovanni Zarrellas große Liveshow

Giovanni Zarrella (46) hat gesundheitliche Probleme. Der Sänger musste überraschend die Proben für Die Giovanni Zarrella Show abbrechen und sich in ärztliche Behandlung begeben. Wie Bild aus dem persönlichen Umfeld erfuhr, erlitt der beliebte Moderator bereits in der vergangenen Woche während der Vorbereitungen akute Schmerzen aufgrund von Nierensteinen. Nun steht die geplante Live-Ausstrahlung seiner Show am Samstagabend auf der Kippe. Der Bruder von Stefano Zarrella (33) könne nämlich kaum noch stehen und habe enorme Schmerzen. Der ehemalige Teenieschwarm hat sich bisher noch nicht zur unangenehmen Situation geäußert.

Giovanni hatte große Pläne für den bevorstehenden Abend und freute sich besonders auf die Live-Premiere seines neuen Songs "Universo". Zahlreiche hochkarätige Gäste wie Nana Mouskouri (90), Stargeiger David Garrett (44), Rocklegende Peter Maffay (75), Schlagerikone Roland Kaiser (72) und Andrea Berg (58) waren bereits angereist, um gemeinsam mit Giovanni auf der Bühne zu stehen.

Vor etwa einem Monat feierte Giovanni noch das dritte Jubiläum seines Herzensprojekts. Im Gespräch mit der Tageszeitung plauderte er damals aus: "Das fühlt sich unglaublich schön an, denn es war eine Reise ins Ungewisse. 2021 sind wir gestartet mit zwei Shows, da wollte man erst einmal schauen, wie das Publikum das Ganze annimmt." Seitdem hat sich der Sänger zu einem wahren Publikumsliebling gemausert. "Es ist ein unglaubliches Gefühl. Ich danke den Zuschauern für ihre Treue!", offenbarte der 46-Jährige.

ZDF und Sascha Baumann Roland Kaiser und Giovanni Zarrella

Getty Images Giovanni Zarrella beim Deutschen Fernsehpreis 2022

