Philip Matas verrät, wieso er sich bei DSDS beworben hat

Es geht in die letzte Runde bei der diesjährigen Staffel von DSDS – und die vier Finalisten kommen ihrem Traum, Deutschlands neuer Superstar zu werden, immer näher. Philip Matas entschied sich für die Teilnahme bei der Castingshow allerdings nicht, weil er nun Ruhm ernten kann. Gegenüber Promiflash enthüllt er im exklusiven Interview den wahren Grund für seine Bewerbung bei der Show: "Sicherlich nicht wegen Fame oder Geld oder sonst irgendwas, sondern einfach aus Freude an der Sache und das finde ich schön, dass ich so durch die Reise gehen durfte und jetzt hier stehen darf."

Neben dem 25-Jährigen dürfen noch drei weitere Teilnehmer ihr Können im großen Finale unter Beweis stellen. Dazu zählen Tom Mc Conner, Christian Jährig und Nissim Mizrahi, der der älteste Kandidat ist. Von diesem schwärmte Juror Dieter Bohlen (70) im Halbfinale besonders: "Du hast jedes Mal so abgeliefert. [...] Das hast du wirklich verdient."

Im spektakulären Live-Finale der Castingshow dürfen sich die begeisterten Fans allerdings nicht nur auf die Auftritte der talentierten Finalisten freuen, sondern auch über einen musikalischen Überraschungsgast. Wie Bushido (46) selbst bei "Punkt 7" ausplauderte, wird er ebenfalls zu sehen sein: "Ich bin so aufgeregt. Am Samstag ist es so weit: Ich bin mit dabei, beim großen DSDS-Finale. Live bei RTL. Ich hoffe, ihr seid auch mit dabei. Ich freue mich, es wird grandios [...]."

RTL / Markus Hertrich Nissim Mizrahi bei DSDS 2024

Getty Images Bushido, April 2009

