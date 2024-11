Prinz Harry und Herzogin Meghan sind endlich wieder vereint

Prinz Harry (40) und seine Frau Herzogin Meghan (43) sind dafür bekannt, als vereinte Front aufzutreten. Stets zeigten sie sich als echtes Team – zumindest bis vor drei Monaten. Seit Mitte August tauchten sie immer wieder getrennt voneinander bei Veranstaltungen auf. Der Sohn von König Charles (75) verreiste sogar in seine ehemalige Heimat ohne seine Gattin! Das hatte für Trennungsgerüchte gesorgt – die die beiden jetzt widerlegten. Zum Anlass einer globalen Ministerkonferenz in Kolumbien zeigten sie sich wieder Seite an Seite. In einer Videobotschaft, die laut Town & Country in ihrem Zuhause in Montecito aufgenommen wurde, sprechen sie sich gegen Gewalt an Kindern aus.

Dabei fällt vor allem eins sofort ins Auge: die Anstecker, die Harry und Meghan an ihren Blazern tragen. Die purpurrote Mohnblume wird traditionell von Briten während des sogenannten Remembrance Day getragen, um an verstorbene Kriegssoldaten zu erinnern. Diese Tradition reicht schon viele Jahrhunderte zurück und findet in England jährlich am 10. November statt. Ob die Anstecknadel als Hinweis darauf dienen soll, dass sich der Rotschopf und seine Frau der royalen Familie wieder annähern möchten? Es wird immerhin schon länger gemunkelt, dass Harry seine Heimat vermisst und gerne wieder mehr Kontakt zu seiner königlichen Familie hätte.

In Zukunft wird Harry zumindest die Chance haben, wenigstens auf demselben Kontinent wie seine Familie zu verweilen: Der Wahlamerikaner und Meghan haben ein Haus in Portugal gekauft. Damit hätte der Bruder von Prinz William (42) die Gelegenheit, einfacher zwischen den beiden Nationen hin und her zu reisen, da ihm ein Anwesen in Portugal eine sogenannte "goldene Visa", das uneingeschränkten Aufenthalt und Zugang zum Schengen-Raum der EU bedeutet, verschaffen würde. Das bestätigt auch die Expertin Helena Chard gegenüber Fox News Digital: "Portugal ist auch ein paar Schritte näher am Vereinigten Königreich, was ein vielversprechendes Zeichen dafür ist, dass man hofft, mit der königlichen Familie auf Frieden hinzuarbeiten."

Paul Grover- WPA Pool/Getty Images Prinz William, Prinz Harry, Herzogin Meghan und Herzogin Kate im November 2018

Getty Images Prinz Harry im Mai 2023

