Skurril: Lamar Odom kauft sich Khloé-Kardashian-Sexpuppe

Lamar Odom (45) hat sich zu seinem 45. Geburtstag ein ganz besonderes Geschenk gemacht. Wie die Managerin des ehemaligen NBA-Stars gegenüber TMZ verrät, war er anlässlich seines Ehrentags in Las Vegas – aber nicht etwa im Casino: Lamar war in einer Sexpuppenfabrik, um sich dort eine individuelle, zu seinem Geschmack passende Silikon-Freundin anfertigen zu lassen. Und der Sportler hatte eine genaue Vorstellung, wie die Puppe aussehen soll. Angeblich wollte er, dass sie üppige Kurven bekommt und ein Gesicht, das dem seiner Ex-Frau Khloé Kardashian (40) nachempfunden ist.

Lamars Managerin zufolge denkt er, dass die Khloé-ähnliche-Sexpuppe perfekt sein wird. Es wird noch skurriler: Angeblich freue sich der gebürtige New Yorker darauf, mit ihr machen zu können, worauf er Lust habe. Für gewöhnlich kostet die Herstellung einer solchen, nahezu lebensecht wirkenden Figur zwischen siebeneinhalb und 18.500 Euro. Der Ex-Mann des The Kardashians-Stars soll jedoch einen Deal gemacht und deswegen einen guten Rabatt bekommen haben. Wie der Deal aussieht und wie viel Lamar für seine Khloé-Nachbildung zahlen muss, verriet seine Agentin nicht.

Was die Reality-TV-Bekanntheit wohl von der bizarren Idee ihres Verflossenen halten wird? Khloé und Lamar verliebten sich im Jahr 2009 ineinander. Nach rund einem Monat Beziehung hatten sie sich das Jawort gegeben und einander ewige Liebe geschworen – doch ihre Ehe hielt nicht. 2016 ließ sich das Paar scheiden. Im Jahr 2019 veröffentlichte der Ex-Basketballer seine Biografie "Darkness to Light", in der er die Schattenseiten seines Lebens thematisiert und verkündet, dass er an einer Sexsucht leide – er habe bis dato mit über 2000 Frauen geschlafen.

Anzeige Anzeige

Instagram / lamarodom Lamar Odom, ehemaliger Basketballspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Lamar Odom und Khloé Kardashian im September 2010

Anzeige Anzeige