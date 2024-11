Wegen Psyche: Eric Stehfest tritt nicht bei Fame Fighting an

Eigentlich sollte Eric Stehfest (35) gegen Marvin Manson bei Fame Fighting in den Boxring treten – daraus wird jetzt aber nichts mehr. Wie Bild berichtet, haben die Psychologen des Schauspielers ihm davon abgeraten, an dem Wettkampf teilzunehmen. Die Absage des ehemaligen GZSZ-Stars erreichte Fame-Fighting-Gründer Eugen Lopez gestern: "Ich habe eine E-Mail von seiner Frau Edith bekommen, dass es Eric psychisch schlecht geht. In der Mail war ein Befund der Ärzte, dass er nicht kampffähig ist, von seiner mentalen Verfassung her. Das müssen wir natürlich ernst nehmen!"

Erst vor wenigen Wochen machte Eric publik, dass er sich aktuell in Behandlung befindet und sich in eine ambulante Psychiatrie einweisen ließ. Grund dafür ist die mentale Gesundheit des Realitystars, denn er hat paranoide Schizophrenie. "Ich habe das schon seit meiner Jugend, aber erst jetzt habe ich mich dazu entschlossen, mir helfen zu lassen", erklärte er gegenüber dem Boulevardblatt.

Vor knapp einer Woche trat Eric seinem geplanten Gegner noch während einer Pressekonferenz gegenüber und wirkte siegessicher. Auf die Provokation des SixxPaxx-Strippers mit einem Dildo hatte der Dschungelcamp-Bewohner sogar eine vielsagende Reaktion: Er biss ein Stück des Spielzeugs ab und bewarf Marvin mit diesem. Darauf, dass der Boxkampf zwischen ihm und Eric nicht stattfinden wird, findet der 30-Jährige verständnisvolle Worte: "Das ist natürlich doof, wenn man sich vorher drauf einlässt und dann kurzfristig absagt, aber wenn es ihm wirklich psychisch so schlecht geht, dann soll er sich lieber in Behandlung begeben und schauen, dass er gesund wird."

