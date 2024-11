"Andere Pläne": Deutet Rihanna etwa musikalische Pause an?

Rihanna (36) hat während einer Fenty-Beauty-Veranstaltung in ihrer Heimat Barbados für Aufsehen gesorgt. Bei dem Event ihres Kosmetikunternehmens, bei dem sie selbst als DJane auftrat, brachte die zweifache Mutter die Menge zum Jubeln. Doch dann brachte die Sängerin den Atem ihrer Zuschauer zum Stocken, indem sie einen möglichen Rückzug aus der Musikbranche andeutete. "Musik war das, was die Aufmerksamkeit auf mich gelenkt hat, aber Gott hatte andere Pläne für mich", sagte Rihanna laut Daily Mail vor den Anwesenden.

Diese Aussage löste bei ihren Fans erneute Besorgnis aus, dass Rihanna möglicherweise nie wieder neue Musik veröffentlichen wird. Seit acht Jahren warten ihre Anhänger gespannt auf ihr neuntes Studioalbum, dessen Veröffentlichung immer wieder verschoben wurde. Bereits Anfang des Jahres hatte sie für Spekulationen gesorgt, als sie ein T-Shirt mit der Aufschrift "I'm Retired" – also "Ich bin im Ruhestand" – trug. Damals dementierte sie jedoch die Gerüchte um ein Karriereende.

Statt der Musik widmet sich Rihanna zunehmend ihren Projekten in der Mode- und Beautybranche. Mit ihrer Marke Fenty Beauty feiert sie internationale Erfolge, und kürzlich brachte sie eine neue Kollektion in Zusammenarbeit mit Puma auf den Markt. Im Interview mit dem Magazin W sprach sie über ihre Inspiration: "Ich möchte Dinge für alle Körpertypen machen. Das war von Anfang an mein Ziel."

Anzeige Anzeige

ActionPress / BACKGRID USA Rihanna, Juni 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Rihanna, Sängerin

Anzeige Anzeige