Anna Wintour wünscht sich Beckham-Film mit Starbesetzung

Lange wird es nicht mehr dauern, bis Victoria Beckham (50) eine eigene Netflix-Doku bekommt. Unterstützt wurde das ehemalige Spice Girl dabei tatkräftig von ihrer alten Freundin Anna Wintour (75). Vergangenen Monat setzte sich die Vogue-Chefin höchstpersönlich mit Victoria und ihrem Ehemann zusammen, um über die neue Dokumentation zu sprechen. Dabei gestand die Redakteurin, dass sie sich die Verfilmung des Lebens des Models eigentlich in einem Spielfilm vorgestellt habe. Für die Rollen von Victoria und David habe sie auch schon eine Idee: Margaret Qualley (30) und Joe Alwyn (33).

Dabei ist es möglich, dass Victorias Liebster gar nicht so eine große Rolle in der Doku-Reihe über die Pop-Ikone spielen wird. Im Mittelpunkt des Geschehens wird nämlich das Modeimperium der 50-Jährigen stehen. Auf ein paar private Einblicke dürfen sich ihre Fans aber trotzdem freuen. "Die Serie wird einen Einblick in Victorias Arbeitswelt geben und zeigen, wie sie diesen Teil ihres Lebens mit dem Leben als Mutter von vier Kindern vereinbaren kann", verriet ein Insider im Gespräch mit The Sun.

Vom Girl-Group-Mitglied bis hin zur knallharten Geschäftsfrau. Kaum jemand hat in den vergangenen Jahrzehnten wohl einen solchen Karrierewandel hingelegt wie die Modeikone. 2008 gründete sie ihr eigenes Label. Der Verkauf von Luxusmode- und Beautyprodukten brauchte eine ganze Weile, bis die Kassen der Gründerin klingelten. Erst vor Kurzem gelang der Firma der finanzielle Umschwung – und sie schreibt nach 17 Jahren endlich grüne Zahlen. Eine lange Zeit, die viel Durchhaltevermögen forderte. Dennoch sei die vierfache Mama "so stolz" auf den Erfolg, wie Standard berichtete.

Getty Images Margaret Qualley und Joe Alwyn auf den Filmfestpielen in Cannes, 2024

Getty Images Victoria Beckham, Sängerin

