Ashton Kutcher zeigt sich öffentlich als bekennender Swiftie

Ashton Kutcher (46) und Mila Kunis (41) wurden kürzlich beim Shoppen in Los Angeles gesichtet, wobei, wie Bilder der Daily Mail zeigen, das Outfit des Schauspielers die Blicke auf sich zog: Er trug ein Sweatshirt von Taylor Swifts (34) "Eras Tour" und brachte damit ganz nebenbei seine große Leidenschaft für die Popmusik der 34-Jährigen zum Ausdruck. Bereits im Sommer dieses Jahres hatten er und seine Frau die Kinder, Wyatt (10) und Dimitri (7), zu einem der ausverkauften Konzerte von Taylor im Londoner Wembley-Stadion mitgenommen. Dort feierte die Familie auf der VIP-Tribüne neben anderen Stars wie Tom Cruise (62) und Hugh Grant (64).

Die Begeisterung der Familie für Taylor ist kein Geheimnis. Während ihres Konzertbesuchs in London teilten sie über TikTok einige Videos von Ashton und Dimitri, in denen sie ausgelassen zu Hits wie "Blank Space" feierten. Mila wurde sogar dabei gefilmt, wie sie sich neben ihren Mann kniete und textsicher "Love Story" mitsang. Die Familie verbrachte einen unvergesslichen Abend und sorgte mit ihren Clips auf Social Media für Begeisterung unter den Swifties.

Ashton und Mila teilen online aber nicht nur lustige Videos, sondern auch offen ihre politischen Ansichten. So bezogen beide in der Vergangenheit öffentlich Stellung gegen Donald Trump (78) und unterstützten beispielsweise Hillary Clinton (77) bei der Wahl 2016. Privat zeigen sich die Schauspieler als Paar sehr verbunden und genießen offenbar die gemeinsame Zeit mit ihren Kindern in vollen Zügen.

Mila Kunis, Wyatt, Ashton und Dimitri Kutcher im Juni 2018 in Los Angeles

Getty Images Ashton Kutcher und Mila Kunis

