Emmy Russ und ihr Freund haben schon lange Partner-Tattoo

Emmy Russ (25) ließ erst gestern die große Liebesbombe platzen: Die Reality-TV-Bekanntheit ist schon seit drei Jahren in festen Händen. Doch damit nicht genug! Im Bild-Interview vor dem großen Promi-Box-Event Fame Fighting stellt sie ihren Freund Christian vor. "Wir haben schon ein Partner-Tattoo seit drei Jahren. Wir hatten unsere Aufs und Abs", plaudert Emmy aus, während sie und ihr Herzblatt ihre gleichen Körperverzierungen an den Händen präsentieren.

Dass die 25-Jährige schon seit mehreren Jahren vergeben ist, wird den ein oder anderen Fan wohl verwundern, denn noch in diesem Jahr suchte sie bei Are You The One – Reality Stars in Love die große Liebe. Den kritischen Stimmen nimmt die Blondine in dem Gespräch mit dem Newsblatt den Wind aus den Segeln: "Ja, das sagen alle: Oh, du warst vergeben. Nein, war ich nicht, wir hatten eine Liebespause, aber das war kein Grund für mich, etwas mit jemand anderem zu haben. Wir brauchten eine Pause, wir mussten an uns arbeiten. Punkt."

Am heutigen Abend wird es jedoch nicht um Emmys neue Liebe gehen, sondern vielmehr um ihren ersten Fame-Fighting-Boxkampf. Das Reality-Sternchen wird mit Evanthia Benetatou (32) in den Ring steigen und ihre persönlichen Differenzen ein für alle Mal aus der Welt schaffen. Im vergangenen Jahr trafen die beiden Frauen bei Kampf der Realitystars aufeinander – und bekamen sich in die Haare. "Eva hat mich damals hart beleidigt", erinnerte sich Emmy gegenüber Bild.

RTL Emmy Russ, Kandidatin bei "Are You The One - Reality Stars in Love" 2024

Getty Images Eva Benetatou im Juni 2024

