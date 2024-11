Bruce Willis wurde bei einem seltenen Ausflug fotografiert

Bruce Willis (69) wurde am Donnerstag bei einem seltenen Ausflug in Santa Monica, Kalifornien, gesehen. Der Schauspieler, der im Februar letzten Jahres mit frontotemporaler Demenz diagnostiziert wurde und zusätzlich unter einer Sprachstörung leidet, unternahm gemeinsam mit einem engen Freund eine Fahrt durch Los Angeles. Auf Fotos, die Daily Mail vorliegen, ist der Filmstar zu sehen, wie er auf dem Beifahrersitz eines eleganten schwarzen Wagens sitzt. Auf dem Ausflug trug er ein kurzärmeliges weißes Hemd sowie eine schwarze Kappe. Die beiden hielten laut dem Magazin auch an, um sich in der kühlen kalifornischen Witterung einen heißen Kaffee zu holen. Den kleinen Abstecher schien er sehr zu genießen.

Im Jahr 2022 hatte Bruce' Familie bekannt gegeben, dass er sich aufgrund einer Aphasie aus seiner erfolgreichen Schauspielkarriere zurückzieht. Ein Jahr später machten sie zudem seine Demenz-Erkrankung öffentlich. Seit seiner Diagnose lebt der "Stirb langsam"-Star zurückgezogen und zeigt sich nur selten in der Öffentlichkeit. Seine Ehefrau Emma Heming (46), mit der er seit 2009 verheiratet ist und die gemeinsamen Töchter Mabel und Evelyn hat, sprach kürzlich mit dem Town & Country Magazine offen über die Herausforderungen der Krankheit. "Ich habe niemals versucht, unseren Kindern etwas schönzureden", erklärte Emma und ergänzte: "Ich hoffe, anderen Familien helfen zu können, indem wir unsere Erfahrungen teilen."

Auch Bruces Ex-Frau Demi Moore (61), zu der er trotz ihrer Scheidung ein enges Verhältnis pflegt, gab kürzlich ein seltenes Update zu seinem Zustand. Bei einem Panel auf dem Hamptons International Film Festival sagte sie laut People: "Die Krankheit ist, was sie ist. Und ich denke, man muss in tiefer Akzeptanz dessen sein, was das ist. Aber für den Zustand, in dem er sich befindet, ist er stabil."

Anzeige Anzeige

Getty Images Bruce Willis und Emma Heming, 2019

Anzeige Anzeige

Getty Images Demi Moore, Schauspielerin

Anzeige Anzeige