Darauf freut sich Mike Heiter bei Hochzeit mit seiner Leyla

Mike Heiter (32) und Leyla Lahouar (28) wollen im nächsten Jahr heiraten. Für die große Sause ist einiges geplant und wenn es nach den Realitystars geht, könnte die Planung direkt losgehen. Mike weiß genau, worauf er sich am meisten freut: "Auf Ästhetik lege ich ja sehr viel Wert, aber sie auch, deswegen mache ich mir da keine Gedanken. Sie wird auf jeden Fall das perfekte Kleid aussuchen und der beste Moment wird sein, wenn sie auf mich zugelaufen kommt", schwärmt er im RTL-Interview.

Auch wenn Mike und Leyla noch nicht mal ein Jahr zusammen sind, ist der Love Island-Star sicher, die Eine gefunden zu haben. "Wenn man bei allem, also wirklich allem, an seinen Partner denkt. Wie ein Team. Man geht in jeder Situation zu zweit durchs Leben. Ich sage euch, Leyla hat mir ein ganz neues Level von Liebe gezeigt", berichtete Mike seinen Followern auf Instagram.

Leyla und Mike lernten sich Anfang des Jahres im Dschungelcamp kennen und lieben. Im Promi Big Brother-Container ging er schließlich vor der Influencerin auf die Knie und stellte ihr die Frage aller Fragen. Selbstverständlich nahm sie den Antrag an. Kurz darauf durfte sie sich dann auch noch über den Sieg der TV-Show und das Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro freuen.

Instagram / leylalahouar Leyla Lahouar und Mike Heiter im Juni 2024

Sat.1 Mike Heiter und Leyla Lahouar im "Promi Big Brother"-Finale 2024

