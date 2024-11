David Beckham stilvoll als Markenbotschafter in Singapur

David Beckham (49) überraschte am Mittwoch mit einem Auftritt bei einer Launch-Veranstaltung in Singapur für eine Marke, mit der er eng verbunden ist. Der ehemalige Fußballstar erschien im eleganten grauen Anzug mit gestrickter Krawatte und hellblauem Hemd im Marina Bay Sands Resort und zog damit alle Blicke auf sich, wie Fotos der Dailymail zeigen. Marina Bay Sands ist ein weltweit bekanntes Resort mit dem größten Infinity-Pool auf dem Dach, preisgekrönten Restaurants und einem breiten Angebot an Einkaufs- und Unterhaltungsmöglichkeiten. Als Botschafter von "Sands Global" nahm David an der Pressekonferenz teil, bei der die neue Markenvision und -kampagne „Above Beyond“ vorgestellt wurde.

Zuvor wurde David, der jetzt auch einen Stern auf dem Walk of Fame bekommt, im Einkaufszentrum des Resorts gesichtet, wo er in Boutiquen wie Rimowa und Boss einkaufte. In einem Interview mit Her World Singapore sprach er über seine tiefe Verbindung zur Marke und seine Begeisterung für Singapur. Auf Instagram hatte er seinen Besuch bereits angedeutet und kommentierte einen Beitrag von "Marina Bay Sands" mit den Worten: "Kann es kaum erwarten" und einem Augen-Emoji.

David und Victoria Beckham (50) gehören seit Jahren zu den schillerndsten Paaren der internationalen Prominenz. Einst als Mitglied der Spice Girls bekannt, hat Victoria Beckham sich als erfolgreiche Modedesignerin etabliert. David hat nach dem Ende seiner erfolgreichen Fußballkarriere in verschiedene Geschäftsbereiche investiert, darunter auch im Fußball, etwa durch seine Beteiligung am Club Inter Miami FC. David und Victoria haben drei gemeinsame Söhne, Brooklyn (25), Romeo (22) und Cruz (19) und eine Tochter namens Harper Seven (13).

Getty Images David Beckham, 1. Juni 2024 in Fort Lauderdale, Florida beim Spiel zwischen St. Louis City und Miami

Getty Images Victoria und David Beckham im Oktober 2023

