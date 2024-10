David Beckham erhält Stern auf dem Hollywood Walk of Fame

David Beckham (49) wird eine ganz besondere Ehre zuteil: Der frühere Profifußballer bekommt einen der begehrten Sterne auf dem Hollywood Walk of Fame. Der Ehemann von Victoria Beckham (50) reiht sich mit dieser bedeutenden Auszeichnung in die Riege großer Namen aus Film, Musik und Sport ein. Die feierliche Zeremonie soll schon in den kommenden Monaten in Los Angeles stattfinden, wie Daily Mail erfahren haben will.

Der Hollywood Walk of Fame zeichnet jährlich etwa 20 Persönlichkeiten in verschiedenen Kategorien aus. Die Nominierten müssen eine Gebühr von rund 69.300 Euro für die Installation und Instandhaltung ihres Sterns bezahlen. Ob David die Kosten selbst übernommen hat oder ob ein Sponsor dafür aufkommt, ist nicht bekannt. In diesem Jahr wurde unter anderem auch Regisseur Tim Burton (66) mit einem Stern geehrt. Außerdem durften sich beispielsweise die Schauspieler Ewan McGregor (53) und Vince Vaughn (54) über die Auszeichnung freuen.

Abseits des Rampenlichts ist David ein hingebungsvoller Familienmensch. Seit 1999 ist er mit Victoria, ehemals bekannt als "Posh Spice" der Spice Girls, verheiratet. Gemeinsam haben sie vier Kinder: Brooklyn (25), Romeo (22), Cruz (19) und Harper (13). Bekanntermaßen ist die Beckham-Familie regelmäßig in der Öffentlichkeit zu sehen, wobei sie sowohl auf den roten Teppichen der Welt als auch bei privaten Anlässen stets harmonisch wirkt. Zuletzt war dies zum Beispiel an Romeos 22. Geburtstag der Fall, den der Promi-Nachwuchs im Kreise seiner Liebsten feierte.

Getty Images David Beckham, Ex-Fußballprofi

Getty Images David und Victoria Beckham mit ihren Kindern und Schwiegertöchtern

