Er gibt nicht auf: P. Diddy stellt erneut Kautionsantrag

P. Diddy (55) sitzt aktuell im Metropolitan Detention Center in Brooklyn hinter Gittern. Dort scheint es dem in Ungnade gefallenen Musikproduzenten allerdings nicht zu gefallen: Der Rapper stellt mal wieder einen Antrag auf Kaution. Aus den Dokumenten, die TMZ vorliegen, geht hervor, dass Diddys Anwälte ein umfangreiches Kautionspaket anbieten: So bieten sie die Zahlung von umgerechnet knapp 47 Millionen Euro und eine permanente Überwachung des Musikers an. Die dauerhafte Kontrolle soll sicherstellen, dass Diddy, sollte er aus dem Gefängnis entlassen werden, nicht aus dem Land flieht oder Zeugen einschüchtert.

Des Weiteren führen die Anwälte vergleichbare Fälle auf, in denen Angeklagte bei ähnlichen Verbrechen gegen die Zahlung auf Kaution freikamen. Das ist nicht der einzige Antrag, den Diddy aus dem Knast heraus stellt: Jüngst forderte er, dass Zeugenaussagen und öffentliche Kommentare zu seinem Fall eingeschränkt werden. Courtney Burgess, ein potenzieller Zeuge, hatte zuvor wiederholt Interviews gegeben und brisante Vorwürfe erhoben. Laut dem 55-Jährigen seien diese unwahr und diffamierend.

Am 4. November feierte der Künstler seinen 55. Geburtstag im Gefängnis. An dem Tag durfte er sich über einen Anruf seiner sechs Kids freuen: Wie in einem Instagram-Videobeitrag von Justin Combs (30) zu sehen ist, trällerte der Nachwuchs seinem Vater ein "Happy Birthday"-Ständchen. Sogar einen Kuchen haben sie für den mutmaßlichen Sexualstraftäter gebacken. "Ich liebe euch alle, ich kann es nicht erwarten, euch zu sehen. Ich bin stolz auf euch alle, vor allem auf die Mädchen, auf euch alle, aber einfach dafür, dass ihr stark seid, danke, dass ihr stark seid", reagierte Diddy freudig auf den Anruf.

Anzeige Anzeige

Getty Images P. Diddy im Mai 2017

Anzeige Anzeige

Getty Images P. Diddy mit seinen Kids Justin, Christian, Quincy, D'Lila, Chance und Jessie, Januar 2020

Anzeige Anzeige