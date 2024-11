P. Diddy darf an Geburtstag mit seinen Kindern telefonieren

P. Diddy feierte am Montag seinen 55. Geburtstag. Der Rapper sitzt allerdings aktuell im Gefängnis in Brooklyn und wartet auf seinen bevorstehenden Prozess – er wurde im September wegen zahlreicher Sexualvergehen angeklagt. Anlässlich seines Geburtstags darf der "I'll Be Missing You"-Interpret trotz Inhaftierung mit seinen Kindern telefonieren. Wie in einem Video, das Sohn Justin Combs (30) auf Instagram teilt, zu sehen ist, trällerten ihm seine sechs Kids ein fröhliches "Happy Birthday"-Ständchen. Sogar einen Kuchen haben sie für ihren Vater gebacken. Für die Überraschung seines Nachwuchses zeigt sich Diddy dankbar. "Ich liebe euch alle, ich kann es nicht erwarten, euch zu sehen. Ich bin stolz auf euch alle, vor allem auf die Mädchen, auf euch alle, aber einfach dafür, dass ihr stark seid, danke, dass ihr stark seid", erklärt er.

Zudem darf sich der Musiker an seinem Ehrentag über ein ausgewogeneres Mahl freuen. Von der Torte, die ihm seine Kinder gebacken haben, bekommt er im Gefängnis zwar nichts, doch wie People berichtet, wurde ihm unter anderem ein "Frühstückskuchen" sowie Früchte, Haferflocken und Vollkornbrot zur Verfügung gestellt. Einen Kaffee dürfe er zu seinem Kuchen allerdings nicht genießen, denn den gebe es wohl nur am Wochenende. Zum Mittag und Abendbrot können die Insassen zwischen jeweils zwei warmen Fleischspeisen wählen. Auf ein Dessert muss Diddy aber verzichten, weil dieser Montags nicht angeboten werde.

Damit fällt der diesjährige Geburtstag des Musikproduzenten, verglichen mit den bisherigen, wohl ziemlich spärlich aus. Im vergangenen Jahr feierte Diddy noch umgeben von Luxus und diversen Stars. Sein 45. Geburtstag wurde von Supermodel Naomi Campbell (54) ausgerichtet und fand Medienberichten zufolge in einem italienischen Restaurant in London statt. Doch auch da soll es bereits ein wenig ruhiger zugegangen sein als in den vorherigen Jahren. In den vergangenen Jahren veranstaltete der Sänger jährlich eine pompöse Party, die mit Luxus-Buffets, gigantischen Torten, opulenten Dekorationen und einer glamourösen Gästeliste für Staunen sorgte.

Getty Images P. Diddy im September 2019

Getty Images P. Diddy, Met Gala 2023

