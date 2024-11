Ethan Slater erntet Lacher und Spott für Tanzdebakel im TV

Ethan Slater (32) geriet kürzlich unter Beschuss, nachdem er in der "The Jennifer Hudson Show" seine Tanzfertigkeiten unter Beweis stellen wollte. Während des beliebten Spirit-Tunnel-Walks, bei dem prominente Gäste der Show durch Gesang und Tanz vom Produktionsteam begrüßt werden, schien der US-Amerikaner mit den rhythmischen Anforderungen zu kämpfen. Zuschauer kommentierten den Tanz-Clip auf YouTube teils kritisch. "Er hat kein Rhythmusgefühl und man sieht es", schrieb ein User, während andere die Komik in Ethans unbeholfen wirkenden Bewegungen feierten: "Ich habe so gelacht, weil er nicht wusste, was er tun sollte."

Ethan war in der Show, um den neuen Film "Wicked" zu promoten, in dem er die Rolle des "Munchkin Boq" spielt. Seine Partnerin Ariana Grande (31) wird als gute Hexe "Glinda" zu sehen sein. Die beiden lernten sich im Dezember 2022 am Set der Verfilmung des Broadway-Musicals kennen. Zu diesem Zeitpunkt war Ariana noch mit Dalton Gomez (29) verheiratet, von dem sie sich im September 2023 offiziell scheiden ließ. Ethan hingegen war mit Lilly Jay verheiratet – seine Jugendliebe, mit der er 2022 einen Sohn bekam. Auch er reichte im Juli 2023 die Scheidung ein, woraufhin sich die beiden einigten, das Sorgerecht zu teilen.

In der "The Jennifer Hudson Show" schwärmte Ethan gegenüber der Moderatorin von Ariana: "Sie ist so witzig, sie ist ein Comedy-Genie." Die Hollywood-Stars hielten ihre Beziehung bisher größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus, bis sie kürzlich während der Promotiontour für "Wicked" gemeinsam auftraten und Ariana im Anschluss ein erstes offizielles Pärchenfoto auf Instagram teilte. Es zeigt die 31-Jährige in einem pompösen rosa Ballkleid, dessen Schleppe von Ethan angehoben wird, während sie eine Treppe hinuntergehen. Die Bilderreihe, die weitere Schnappschüsse von der Tour zeigt, kommentierte Ariana verträumt: "Sydney, du hast mein Herz gestohlen."

Anzeige Anzeige

Getty Images Die "Wicked"-Darsteller bei der Premiere in Sydney

Anzeige Anzeige

https://www.instagram.com/p/DB8OtMJTut_/?img_index=18 Das erste gemeinsame Instagramfoto von Ethan Slater und Ariana Grande, November 2024

Anzeige Anzeige