Freunde drängen J.Lo zu einem neuen Liebesabenteuer

Jennifer Lopez (55) und Ben Affleck (52) haben sich nach zwei Jahren Ehe getrennt. Nun deuten die jüngsten Entwicklungen allerdings darauf hin, dass es schon bald neue romantische Kapitel in ihrem Leben geben könnte. Wie eine Quelle Entertainment Tonight verriet, sollen sich Jennifers Freunde und Familie wünschen, dass die Sängerin sich wieder in die Dating-Welt wagt, um ihr persönliches Happy End zu finden. Auch Ben soll nicht gänzlich abgeneigt sein: Zwar habe er gerade andere Prioritäten, sei aber offen für Dates.

Trotz ihrer Trennung scheinen die beiden noch gut miteinander auszukommen. So verbrachte Ben im August gemeinsam mit seiner Tochter Violet, die aus seiner früheren Ehe mit Jennifer Garner stammt, Zeit mit der Familie von Jennifer Lopez. Auch nach der Trennung waren Violet und die "On the Floor"-Sängerin mehrfach zusammen gesehen worden, was die freundschaftliche Beziehung zwischen den beiden Familien untermauert.

Jennifer Lopez und Ben Affleck verbindet eine lange gemeinsame Geschichte, die 2001 bei den Dreharbeiten zu "Gigli" ihren Anfang nahm, 2002 machte Ben Jennifer dann einen Heiratsantrag. Doch die Hochzeit blieb aus – beide gingen schließlich getrennte Wege, Ben mit Jennifer Garner (52) und Jennifer mit Marc Anthony (56). Nachdem beide Ehen gescheitert waren, fanden Ben und Jennifer 2021 wieder zueinander und gaben sich 2022 das Jawort. Doch nur wenig später, am 20. August, dem zweiten Hochzeitstag des Paares, reichte J.Lo die Scheidung ein.

Getty Images Jennifer Garner und ihre Tochter Violet im Jahr 2022.

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez im Februar 2024

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck im Juni 2023