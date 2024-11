Jimmy Fallon und Justin Timberlake nehmen Weihnachtssong auf

Jimmy Fallon (50) hat sich für sein neues musikalisches Comedy-Album "Holiday Seasoning" mit seinem langjährigen Freund Justin Timberlake (43) zusammengetan. Der Moderator der "Tonight Show" verriet im Oktober gegenüber E!News, dass er einige "Gefallen einfordern" musste, um den Sänger für einen gemeinsamen Bromance-Weihnachtssong zu gewinnen. "Jeder braucht einen Bromance-Weihnachtssong", sagte Jimmy und fügte hinzu: "Ich dachte mir, machen wir einen." Das Album soll die Feiertage mit Lachen und Liebe füllen.

Neben Justin Timberlake hat Jimmy für "Holiday Seasoning" auch mit anderen Stars wie Dolly Parton (78), Ariana Grande (31) und Megan Thee Stallion (29) zusammengearbeitet. "Im Grunde geht es darum, Spaß zu haben und die Menschen in Feststimmung zu versetzen", erklärte er. Der Song mit Justin fokussiert sich auf ihre besondere Verbindung. "Es geht darum, wie ich ihn während der Feiertage vermisse", erläuterte Jimmy. "Ich rufe ihn an und sage: 'Wo bist du? Du wirst für mich da sein.' Und er ruft mich nie zurück, aber es hat ein glückliches Ende." Das Lied verspricht, die besondere Dynamik ihrer Freundschaft humorvoll einzufangen.

Jimmy Fallon und Justin Timberlake sind seit Jahren enge Freunde und haben in der Vergangenheit mehrfach zusammengearbeitet. Ihre gemeinsamen Auftritte, wie die legendären "History of Rap"-Sketche in der "Tonight Show", haben Kultstatus erreicht. Jimmy, der mit seiner Frau Nancy Juvonen (57) und ihren zwei Töchtern in New York lebt, schätzt Justins Talent und Kreativität sehr. Justin, der mit Schauspielerin Jessica Biel (42) verheiratet ist und ebenfalls zwei Kinder hat, erwidert diese Wertschätzung. Ihre Bromance ist nicht nur für ihre Fans inspirierend, sondern zeigt auch, wie tief Freundschaften in der Unterhaltungsbranche sein können.

Anzeige Anzeige

Jimmy Fallon und Justin Timberlake bei den MTV Movie Awards 2013

Anzeige Anzeige

Getty Images Justin Timberlake und Jimmy Fallon in der "Tonight Show" 2014

Anzeige Anzeige