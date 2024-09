Nach geplatzter Verlobung: Bethenny Frankel hält Händchen

Ist Bethenny Frankel (53) etwa wieder in festen Händen? Die Real Housewives-Bekanntheit zeigte sich am Sonntagabend zumindest sehr innig und vertraut mit einem neuen Mann. Auf aktuellen Fotos, die Daily Mail vorliegen, ist zu sehen, wie der Realitystar Hand in Hand durch die Straßen von Santa Monica schlenderte: An ihrer Seite hatte sie den Geschäftsmann Tom Villante – beide verließen strahlend ein Restaurant, in dem sie zuvor angeblich ein romantisches Dinner zusammen genossen. Besonders Bethenny wirkte an dem Abend ziemlich ausgelassen – ob sie Tom tatsächlich datet, ist bisher aber noch nicht bestätigt.

Hinter der Unternehmerin liegt jedoch eine harte Zeit. Bis vor Kurzem ging sie noch mit Paul Bernon durchs Leben. Die beiden lernten sich 2018 über eine Dating-App kennen. Vor drei Jahren verlobten sie sich sogar. Vor wenigen Monaten wurde aber schließlich ihre Trennung bekannt. Wann genau Bethenny und ihr Ex Schluss machten, ist unklar. Inzwischen soll er Olivia Culpos (32) Schwester Aurora daten.

Dass Paul kurz nach dem Liebes-Aus wieder so schnell mit einer anderen und zudem auch noch deutlich jüngeren Frau anbandelte, setzte Bethenny ziemlich zu. "Zu hören, dass dein Ex-Verlobter sich in so kurzer Zeit an eine andere Frau bindet, [...] zu hören, dass sie bereits die Kinder des anderen kennengelernt haben, war niederschmetternd. Es war brutal", gestand die 53-Jährige in ihrem Podcast "Just B With Bethenny".

Getty Images Paul Bernon und Bethenny Frankel im Jahr 2022

Instagram / bethennyfrankel Bethenny Frankel im Mai 2024

